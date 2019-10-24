Общество
26 минут назад
Улицу Баумана все же расширят до четырех полос
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Проект межевания участка для реконструкции дороги одобрили, несмотря на протесты липчан.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города рекомендовал мэру Липецка утвердить проект межевания для реконструкции улицы Баумана. Проект принят с замечаниями, их должны устранить до 30 октября и готовый исправленный вариант представить главе города.
Публичные слушания по проекту межевания проходили с 20 сентября по 23 октября. В обсуждении проекта принял участие 41 человек. Участников публичных слушаний больше интересовало не то, как будет выделен участок, а не затронет ли реконструкция их владения. В ходе публичных слушаний поступило 16 претензий и предложений. Большая часть из них принята. Так, чиновники готовы перенести на улице Баумана остановки, оборудовать новые пешеходные переходы, съезды к жилым домам, обновить ливневую канализацию.
Вместе с этим, были отклонены протесты против расширения дороги до четырех полос. В департамент пришло коллективное письмо с 203 подписями. Жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, старые дома разрушатся от вибрации. Архитекторы заверяют их, что реконструкция не затронет участки под жилыми домами, то есть легально и по правилам установленные заборы никто сносить не будет. От самой реконструкции и расширения дороги местным жителям не отвертеться: этот план был одобрен депутатами городского Совета еще в 2016 году.
Напомним, реконструкция улицы Баумана затронет участок от пересечения с трассой Орел-Тамбов до улицы Пожарского. К реконструкции намерены приступить в 2020 году. При необходимости будут перенесены сети снабжения газом и водой.
Публичные слушания по проекту межевания проходили с 20 сентября по 23 октября. В обсуждении проекта принял участие 41 человек. Участников публичных слушаний больше интересовало не то, как будет выделен участок, а не затронет ли реконструкция их владения. В ходе публичных слушаний поступило 16 претензий и предложений. Большая часть из них принята. Так, чиновники готовы перенести на улице Баумана остановки, оборудовать новые пешеходные переходы, съезды к жилым домам, обновить ливневую канализацию.
Вместе с этим, были отклонены протесты против расширения дороги до четырех полос. В департамент пришло коллективное письмо с 203 подписями. Жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, старые дома разрушатся от вибрации. Архитекторы заверяют их, что реконструкция не затронет участки под жилыми домами, то есть легально и по правилам установленные заборы никто сносить не будет. От самой реконструкции и расширения дороги местным жителям не отвертеться: этот план был одобрен депутатами городского Совета еще в 2016 году.
Напомним, реконструкция улицы Баумана затронет участок от пересечения с трассой Орел-Тамбов до улицы Пожарского. К реконструкции намерены приступить в 2020 году. При необходимости будут перенесены сети снабжения газом и водой.
5 564
ахаха
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