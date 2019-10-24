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54 минуты назад
Влюбленный парень спас девушку от смерти
Юноша укрыл ее от несущейся иномарки.
В Кемерове 18-летний юноша заслонил собой подругу, когда их сбила машина. Пара ждала на тротуаре разрешающий сигнал светофора, сообщает НТВ. Авария произошла в 17:33 23 октября на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской. Момент ДТП попал на видео.
Внезапно вылетевший на тротуар после столкновения с другой машиной Ford Fusion сбил двух человек, а затем врезался в ограду. По информации областной Госавтоинспекции, молодой человек пострадал больше и был госпитализирован. Девушке назначено амбулаторное лечение.
Внезапно вылетевший на тротуар после столкновения с другой машиной Ford Fusion сбил двух человек, а затем врезался в ограду. По информации областной Госавтоинспекции, молодой человек пострадал больше и был госпитализирован. Девушке назначено амбулаторное лечение.