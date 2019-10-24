«За этот дом мы продали квартиру и души, а нас затаскали по судам»

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» пытается через суды добиться сноса дома семьи из пяти человек. И не обращает внимание на то, что целая улица в Грязях возведена с нарушением законодательства.

Этой судебной тяжбы могло не быть. При условии, если сотрудники ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в 2014 году соблюли бы букву закона и не согласовали размещение дома в охранной зоне семье Смольяниновых, проживающей на улице Социалистической,3a в Грязях. Через пять лет энергетики потребовали демонтировать дом. Грязинский районный суд отказал электросетевой компании в иске, Липецкий областной суд не удовлетворил ее апелляцию. Неудачи юристов «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» не обескуражили, и, скорее всего, они направят претензию в Верховный суд.- 16 апреля этого года, в день моего 31-летия, мне было не до веселья, - вспоминает Светлана Смольянинова. - Впервые в жизни наша семья получила повестку из суда. Истец — всемогущая организация - «Липецкэнерго». Она требовала снести наш дом. В случае отказа штраф —единовременно пять тысяч рублей и тысячу рублей за каждый день просрочки.В суде представитель энергокомпании пояснил, что поводом для иска стало возведение дома «в непосредственной близости (около четырех метров) от крайних проводов высоковольтной линии», находящейся под напряжением в 35 000 Вольт.- По закону дом Смольяниновых должен располагаться не ближе девяти метров до ближайшего провода. Меньшее расстояние представляет угрозу жизни людей. Если, к примеру, провод оборвется и к нему прикоснется человек, то от него лишь пепел останется, - пояснил GOROD48 юрист ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Николай Гриднев.С ним ответчики категорически не согласны. Любовь Смольянинова, мать Светланы, в технические вопросы не вникает, она просто предъявила суду важный документ — согласование на размещение объекта в охранной зоне, подписанное главным инженером ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Александром Косолаповым.Смольянинова при этом заявила, что приобрела дом готовностью 18%, возведение которого начинала администрация Грязинского района.- Приобретая недострой, мы были уверены в чистоте сделки, полагаясь на ответственность муниципальных властей. За этот дом размером в 80 «квадратов» мы отдали все накопления, продали трехкомнатную квартиру в Грязях и души! - горячится Любовь Смольянинова. - А нас затаскали по судам.Начальник правового отдела муниципалитета Лилия Болдырева, представшая в суде в качестве третьего лица, до сих пор не выяснила, почему именно в отношении Смольяниновых энергетики подали иск.- На улице Социалистической примерно 20 домов, возводятся два магазина. И все эти объекты находятся в непосредственной близости от воздушной линии электропередачи. Почему Смольяниновы стали крайними — не знаю, - подчеркнула Лилия Болдырева.Зачищать всю улицу Социалистическая от строений энергетики, чью апелляцию в областном суде 21 октября отклонили, пока не предлагают. Но, как сообщил GOROD48 юрист компании Николай Гриднев, скорее всего, решение по дому Смольяниновых будет обжаловано в Верховном суде.По словам Николая Гриднева, «ситуация в Грязях сложная. Дома на Социалистической возведены в пределах границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Безусловно, провода высокого напряжения - угроза жизни и здоровья населения. Чтобы их перенести потребуются колоссальные финансовые вложения. По моим оценкам, не менее 100 млн рублей».Отметим, что и Смольяниновы в ходе полугодовых судебных мытарств испытали серьезные денежные потери. Тяжба «съела» 100 тысяч рублей у семьи, в которой, кстати, только Светлана, являющаяся матерью-одиночкой, работает, остальные - пенсионеры. Ее отец перенес два микроинсульта, мать из-за нервных потрясений оказалась на несколько недель прикованной к кровати.