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«За этот дом мы продали квартиру и души, а нас затаскали по судам»
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» пытается через суды добиться сноса дома семьи из пяти человек. И не обращает внимание на то, что целая улица в Грязях возведена с нарушением законодательства.
- 16 апреля этого года, в день моего 31-летия, мне было не до веселья, - вспоминает Светлана Смольянинова. - Впервые в жизни наша семья получила повестку из суда. Истец — всемогущая организация - «Липецкэнерго». Она требовала снести наш дом. В случае отказа штраф —
единовременно пять тысяч рублей и тысячу рублей за каждый день просрочки.
В суде представитель энергокомпании пояснил, что поводом для иска стало возведение дома «в непосредственной близости (около четырех метров) от крайних проводов высоковольтной линии», находящейся под напряжением в 35 000 Вольт.
- По закону дом Смольяниновых должен располагаться не ближе девяти метров до ближайшего провода. Меньшее расстояние представляет угрозу жизни людей. Если, к примеру, провод оборвется и к нему прикоснется человек, то от него лишь пепел останется, - пояснил GOROD48 юрист ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Николай Гриднев.
С ним ответчики категорически не согласны. Любовь Смольянинова, мать Светланы, в технические вопросы не вникает, она просто предъявила суду важный документ — согласование на размещение объекта в охранной зоне, подписанное главным инженером ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Александром Косолаповым.
Смольянинова при этом заявила, что приобрела дом готовностью 18%, возведение которого начинала администрация Грязинского района.
- Приобретая недострой, мы были уверены в чистоте сделки, полагаясь на ответственность муниципальных властей. За этот дом размером в 80 «квадратов» мы отдали все накопления, продали трехкомнатную квартиру в Грязях и души! - горячится Любовь Смольянинова. - А нас затаскали по судам.
Начальник правового отдела муниципалитета Лилия Болдырева, представшая в суде в качестве третьего лица, до сих пор не выяснила, почему именно в отношении Смольяниновых энергетики подали иск.
- На улице Социалистической примерно 20 домов, возводятся два магазина. И все эти объекты находятся в непосредственной близости от воздушной линии электропередачи. Почему Смольяниновы стали крайними — не знаю, - подчеркнула Лилия Болдырева.
Зачищать всю улицу Социалистическая от строений энергетики, чью апелляцию в областном суде 21 октября отклонили, пока не предлагают. Но, как сообщил GOROD48 юрист компании Николай Гриднев, скорее всего, решение по дому Смольяниновых будет обжаловано в Верховном суде.
По словам Николая Гриднева, «ситуация в Грязях сложная. Дома на Социалистической возведены в пределах границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Безусловно, провода высокого напряжения - угроза жизни и здоровья населения. Чтобы их перенести потребуются колоссальные финансовые вложения. По моим оценкам, не менее 100 млн рублей».
Отметим, что и Смольяниновы в ходе полугодовых судебных мытарств испытали серьезные денежные потери. Тяжба «съела» 100 тысяч рублей у семьи, в которой, кстати, только Светлана, являющаяся матерью-одиночкой, работает, остальные - пенсионеры. Ее отец перенес два микроинсульта, мать из-за нервных потрясений оказалась на несколько недель прикованной к кровати.
Гражданин
Сеня
Скоты
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Странный наезд
петя