В России
сегодня, 15:22
МРОТ вырастет до 12 130 рублей
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Депутаты одобрили индексацию.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей. А в ряде регионов "минималка" вырастет еще существеннее. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме, сообщает «Российская газета». На сегодняшний день МРОТ в России составляет 11 280 рублей.
Как сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, МРОТ вырастет дифференцированно от 85 рублей в центральных и южных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, уточняет «Комсомольская правда».
По подсчётам Правительства, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона россиян, половина из которых трудятся в муниципальных и госучреждениях. Суммарный объём средств на повышение размера МРОТ составит 20,8 миллиарда рублей.
Как сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, МРОТ вырастет дифференцированно от 85 рублей в центральных и южных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, уточняет «Комсомольская правда».
По подсчётам Правительства, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона россиян, половина из которых трудятся в муниципальных и госучреждениях. Суммарный объём средств на повышение размера МРОТ составит 20,8 миллиарда рублей.
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