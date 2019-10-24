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Кошку-наркокурьера поймали в колонии
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В ошейнике животного нашли гашиш.
23 октября в вечернее время на территории, прилегающей к исправительной колонии №10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике, которая предприняла попытку проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно гашиш, сообщает издание «Известия Татарстана».
Отмечается, что в 2010 году в этой же колонии была поймана кошка с героином в ошейнике, она шла к хозяину, который отбывал наказание в колонии. Выяснилось, что мужчина сначала приручил кошку, а затем отправил ее на волю с одним из освобожденных заключенных. Он несколько дней не кормил животное, а затем выпустил недалеко от колонии в ошейнике с наркотиком. Голодная кошка пыталась добраться до хозяина.
Отмечается, что в 2010 году в этой же колонии была поймана кошка с героином в ошейнике, она шла к хозяину, который отбывал наказание в колонии. Выяснилось, что мужчина сначала приручил кошку, а затем отправил ее на волю с одним из освобожденных заключенных. Он несколько дней не кормил животное, а затем выпустил недалеко от колонии в ошейнике с наркотиком. Голодная кошка пыталась добраться до хозяина.
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