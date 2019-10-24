Общество

сегодня, 14:59

По данным МЧС экологическая ситуация в Липецке находится в норме

7 831
#смог #Украина
1
По данным МЧС экологическая ситуация в Липецке находится в норме

Ядовитого облака не наблюдается

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, " По данным учреждений СНЛК Липецкой области химическая и биологическая обстановка в норме, радиационная обстановка стабильная, случаев превышения фонового значения нет. Экологическая обстановка в норме. Концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

25 октября по данным Росгидрометцентра ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений до 5м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла. Давление 751 мм рт.ст. (без сущ. изменений).

Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. 

Спасатели Главного управления МЧС России по Липецкой области рекомендуют, при передвижения на автомобиле в тумане, снизить скорость и быть предельно внимательным" 

Как сообщают сегодня СМИ, со стороны Украины, якобы, на территорию России, в частности, в Курскую, Воронежскую, Липецку, Рязанскую области надвигается ядовитое облако смога.


7 831
#смог #Украина
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Собина

2 минуты назад
А что же тогда было !? За городом - пульсирующая головная боль , трепетание сердца , кашель на ровном месте забил , аллергическая реакция , сон не сон , ночью был запах как бы жгут травы и мусор !? В город въехали , туман ... не было такого в ближайшем обозримом !? ....
ответить

Что Вы врете!

11 минут назад
Пора людям уже очнуться! Что врать то! Какая ситуация в городе, который на 3 месте по загрязнениям! Да ещё и игорька прислали, чтобы он опыты свои ставил! Мы что быдло!?
ответить

Айгюль

13 минут назад
В ночь с пятницы на субботу "отличилась" аглофабрика! С рассветом очень хорошо всё было видно.
ответить

Колыван

32 минуты назад
Сегодня проведу замеры радиационного фона. Сообщу в комментариях.
ответить

Валить надо

49 минут назад
С пичужины
ответить

////

сегодня, 15:22
Экологическая ситуация оставляет желать лучшего!!!
ответить

Жители

сегодня, 15:21
Путин все засекретил не ждите правды
ответить

Еще в рубрике

#ГДМ "Октябрь"
Николай Быковских: «А кто сказал, что «Октябрь» не станет супермаркетом?»

2 минуты назад

Общество
Улицу Баумана все же расширят до четырех полос
#публичные слушания
5
Улицу Баумана все же расширят до четырех полос

27 минут назад

Общество
«За этот дом мы продали квартиру и души, а нас затаскали по судам»
#энергетики #недвижимость
6
«За этот дом мы продали квартиру и души, а нас затаскали по судам»

сегодня, 15:16

Общество
В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов
#экономическая зона Липецк #инвестиции
25
В Липецкой области заложили первый камень швейцарского завода по производству гербицидов

сегодня, 15:02

Общество
Депутаты Липецкого горсовета возмутились выделением дополнительных средств на Быханов сад
#Быханов сад #бюджет
16
Депутаты Липецкого горсовета возмутились выделением дополнительных средств на Быханов сад

сегодня, 14:51

Общество
Пассажирский транспорт по обновленному участку проспекта Победы поедет в ноябре
#проспект Победы
28
Пассажирский транспорт по обновленному участку проспекта Победы поедет в ноябре

сегодня, 13:08

Общество