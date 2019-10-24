Общество
сегодня, 14:59
По данным МЧС экологическая ситуация в Липецке находится в норме
Ядовитого облака не наблюдается
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, " По данным учреждений СНЛК Липецкой области химическая и биологическая обстановка в норме, радиационная обстановка стабильная, случаев превышения фонового значения нет. Экологическая обстановка в норме. Концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.
25 октября по данным Росгидрометцентра ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений до 5м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла. Давление 751 мм рт.ст. (без сущ. изменений).
Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.
Спасатели Главного управления МЧС России по Липецкой области рекомендуют, при передвижения на автомобиле в тумане, снизить скорость и быть предельно внимательным"
Как сообщают сегодня СМИ, со стороны Украины, якобы, на территорию России, в частности, в Курскую, Воронежскую, Липецку, Рязанскую области надвигается ядовитое облако смога.
25 октября по данным Росгидрометцентра ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений до 5м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла. Давление 751 мм рт.ст. (без сущ. изменений).
Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.
Спасатели Главного управления МЧС России по Липецкой области рекомендуют, при передвижения на автомобиле в тумане, снизить скорость и быть предельно внимательным"
Как сообщают сегодня СМИ, со стороны Украины, якобы, на территорию России, в частности, в Курскую, Воронежскую, Липецку, Рязанскую области надвигается ядовитое облако смога.
Собина
Что Вы врете!
Айгюль
Колыван
Валить надо
////
Жители