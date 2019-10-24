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Медведь бросился на дрессировщика во время шоу

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#цирк
Медведь бросился на дрессировщика во время шоу

Нападение зверя произошло на глазах у зрителей.

Следственный комитет по республике Карелия, в настоящее время проводится проверка цирка-шапито "Аншлаг" по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг при проведении представлений в городе Олонец. Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в карельском городе Олонец, зрители успели снять происшествие на видео. Во время выступления животное подкармливали, но, по всей видимости, ему захотелось получить больше еды. В зале не сразу поняли, что медведь проявляет агрессию, и подумали, что так задумано по сценарию номера. Обнаружив, что ситуация принимает опасный оборот, люди кинулись к выходу.

Администратор цирка-шапито «Аншлаг» Людмила Мисник заявила изданию «Карел-информ», что вспышки камер зрителей могли разозлить медведя и сделать его агрессивным. Успокоить медведя удалось только с помощью электрошокера. Сам дрессировщик не пострадал – от оказания медицинской помощи отказался.

- Когда людям объясняешь, что нужно выключать вспышки, то люди это упорно игнорируют, тем самым подвергают себя и других людей опасности, не осознавая, что перед ними не домашнее животное и нужно соблюдать правила поведения в цирке, – заявила администратор.
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#цирк

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