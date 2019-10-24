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11 минут назад
Сбербанк опроверг новую утечку данных
Сведения СМИ банк назвал слухами.
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе. Близкий к Сбербанку источник уточнил РБК, что речь идет о данных из старой базы, а на сам банк неизвестные ведут информационную атаку.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. Журналисты обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
В начале октября стало известно, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, однако сейчас угрозы для средств клиентов нет.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. Журналисты обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
В начале октября стало известно, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, однако сейчас угрозы для средств клиентов нет.