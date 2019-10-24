В России

16 минут назад

Девушка изнасиловала школьниц бутылкой

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#изнасилование
Девушка изнасиловала школьниц бутылкой

Подросток надругалась над ученицами 7-го класса.

В Подмосковье 15-летняя школьница обвиняется в изнасиловании двух 13-летних девочек, сообщает "Комсомольская правда". В настоящее время проводится доследственная проверка. Сейчас со школьницей работают следователи. Ей уже исполнилось 14 лет, так что за свой поступок она ответит в рамках Уголовного кодекса.

По данным издания, пострадавшие девочки учились в другой школе. Знакомая приревновала их к парню, который ей нравился, после чего отвела школьниц в заброшенный дом и совершила насильственные действия сексуального характера. Утверждается, что при этом она использовала стеклянную бутылку.

О случившемся сейчас судачит весь город. После ЧП 15-летняя девушка в школу не приходила. Кстати, девочка уже почти год стоит на учете в ПДН. У нее возрастные родители. Маме 58 лет. Она домохозяйка. Отцу 61 год, он работает на цементном заводе. Живут очень бедно. Она у них единственный ребенок. Пострадавшие девочки из полных благополучных семей. Они на учете в полиции не стоят.
67
#изнасилование

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