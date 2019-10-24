В мире
22 минуты назад
Найденные мертвыми в грузовике мигранты оказались китайцами
67
Нелегалы поплатились жизнью за попытку проникнуть в Британию.
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая. Об этом 24 октября сообщает BBC. Среди погибших — 38 взрослых и один подросток. Известно стало и то, что люди умерли не от удушья, а от обморожения — температура в кузове грузовика достигала минус 25 градусов.
Накануне полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе. По подозрению в массовом убийстве задержан его 25-летний водитель. По сведениям полиции, он родом из Северной Ирландии. Арестованного по подозрению в убийстве водителя грузовика зовут Мо Робинсон. Он приехал на фуре не из Болгарии, как сообщалось ранее, а из Бельгии — порта Зебрюгге. При этом транспортное средство зарегистрировано за болгарской компанией, принадлежащей ирландской женщине.
В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из бельгийского портового города Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране, пишет «Лента».
Накануне полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе. По подозрению в массовом убийстве задержан его 25-летний водитель. По сведениям полиции, он родом из Северной Ирландии. Арестованного по подозрению в убийстве водителя грузовика зовут Мо Робинсон. Он приехал на фуре не из Болгарии, как сообщалось ранее, а из Бельгии — порта Зебрюгге. При этом транспортное средство зарегистрировано за болгарской компанией, принадлежащей ирландской женщине.
В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из бельгийского портового города Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране, пишет «Лента».
67