Почётную работницу ЛГЭКа поздравили юбилеем

Свой славный юбилей — 95 лет — бывшая сотрудница комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК», труженица тыла и ветеран труда Юлия Кукишева отметила 1 октября, однако с удовольствием принимает поздравления не только в день официальной даты. Для предприятия поздравления своих ветеранов со значимыми датами также являются доброй и давней традицией.

Цветы, подарки, теплые слова от нынешних сотрудников родной компании — бывшую сотрудницу приехал поздравить вместе с коллегами директор комплекса электроснабжения ЛГЭК Михаил Боев.





Гостей Юлия Александровна встретила при полном параде — на пиджаке были закреплены медали, которые она получила за добросовестную работу, как в военное, так и в мирное время. С электричеством в Горэлектросети, которая позже была преобразована в комплекс электроснабжения ЛГЭК, она проработала более 40 лет. Руководила всеми контролерами и заведовала сборами по квитанциям.





- От себя и от всего нашего большого коллектива поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья и хорошего настроения, - обнимая юбиляра, сказал директор комплекса энергоснабжения Михаил Боев. - А еще хочу добавить — я с огромным удовольствием пользуюсь шансом навестить вас: просто заряжаюсь позитивом, когда вижу ваши оптимизм и жизнерадостность.

Несмотря на свои 95 лет и сегодня Юлия Александровна даст фору многим более молодым: она ярко описывает моменты начала своего трудового пути, помнит бывших коллег, друзей:





- В Липецк я приехала по распределению, сразу после техникума. Сперва, в 1943 году попала на радиаторный завод, а потом устроилась в Горэлектросеть. Помню, тогда директор Богданов сказал: «Я вас с удовольствием возьму, но сейчас вакантной должности у меня нет, но есть должность электрика». А я молоденькая еще, испугалась: «Я же по столбам не смогу лазить», директор и сказал, что сперва я пойду контролером, потом стала инспектором.

После выхода на пенсию Юлия Александровна продолжала встречаться с бывшими коллегами, помнят ее и нынешние сотрудники компании, обязательно вместе отмечают значимые даты. Раньше посиделки за чашкой чая устраивались в стенах родной компании — таким образом у бывших работников появлялась возможность встретиться всем вместе. Сейчас уже сотрудники ЛГЭКа сами навещают подопечных у них дома.

Поводами для встреч становятся и бытовые вопросы. Юлия Александровна призналась, она до сих пор стесняется звонить, чтобы попросить о какой-либо услуге. Например, иногда нужно помочь добраться до больницы. «Вы же знаете наши телефоны — обязательно обращайтесь. Найдем машину, довезем, сопроводим», - ответил Михаил Боев.

Не теряет связь Юлия Александровна и с теми, с кем много лет работала бок о бок. Одна из подруг приезжает вместе с детьми из Данкова. Сама юбиляр сожалеет лишь о том, что встречаться за одним столом с каждым годом сложнее именно из-за физического состояния. Духом все они остаются активными и жизнерадостными.



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