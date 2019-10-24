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30 минут назад

Батурина осталась самой богатой женщиной России

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#Батурина #богатство #состояние
Батурина осталась самой богатой женщиной России

«Форбс» обновил список 25 богатейших россиянок.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд. Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

Батуриной принадлежит 75% акций немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Она также выступает инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США.

В этом году в топ-25 впервые сразу две женщины-миллиардера — бессменный лидер Елена Батурина и основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. На третьей ступени расположилась Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика - группы "Согаз".

Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России. Forbes оценил состояние 32-летней Шараповой в 180 миллионов долларов. В качестве капитала теннисистки указаны призовые, рекламные доходы и собственный бренд конфет и шоколада.
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#Батурина #богатство #состояние

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