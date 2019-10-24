Таксист украл деньги со счета пассажирки с помощью ее телефона

Полицейские раскрыли кражу денег со счета 43-летней липчанки. Оказалось, что 7600 рублей похитит подвозивший ее таксист.

11 октября женщина и ее подруга возвращалась домой из кафе на такси. При выходе липчанка обронила телефон. Водитель такси нашел мобильник и с помощью установленного на нем мобильного банка перевел все деньги липчанки на свой счет, а сотовый телефон выбросил.



Обнаружив пропажу телефона и денег женщина обратилась в полицию и таксиста задержали. В совершении преступления он признался полностью.



«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

