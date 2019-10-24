Происшествия

38 минут назад

Таксист украл деньги со счета пассажирки с помощью ее телефона

5 442
#кража
Таксист украл деньги со счета пассажирки с помощью ее телефона

Полицейские раскрыли кражу денег со счета 43-летней липчанки. Оказалось, что 7600 рублей похитит подвозивший ее таксист.

11 октября женщина и ее подруга возвращалась домой из кафе на такси. При выходе липчанка  обронила телефон. Водитель такси нашел мобильник и с помощью установленного на нем мобильного банка перевел все деньги липчанки на свой счет, а сотовый телефон выбросил.

Обнаружив пропажу телефона и денег женщина обратилась в полицию и таксиста задержали. В совершении преступления он признался полностью.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
5 442
#кража

Комментарии (5)

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Пусть Путин работает .

6 минут назад
Нонка, У него морда Botoxная , Но только вместо работы ,Путин сука ,только ворует !.
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Пусть Путин работает

6 минут назад
Нонка, У него морда Botoxная , Ну только вместо работы ,Путин сука ,только ворует !.
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Эх

8 минут назад
А я всю жизнь говорю что таксисты это дауны ,которые нехрена не сообраэают что делают
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Нонка

20 минут назад
Мерзавец -работай до 65лет Ты же просто мужик!
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Молодец !

21 минуту назад
Путин всю страну обворовывает , ему можно ,а почему таксисту нельзя ?!.
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