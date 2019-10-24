В России

38 минут назад

Кремль не ищет преемников Путина

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#преемник #выборы
Кремль не ищет преемников Путина

Москва опровергла нашумевшее заявление.

В Кремле сейчас не думают о преемнике президента РФ Владимира Путина, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пескова попросили прокомментировать выступление телеведущего и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева на журфаке МГУ. Журналист заявил первокурсникам, что Путин ищет себе преемника, не подготовить которого было бы безответственно, и сослался на международный опыт.

Песков также отметил, что Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем государственном посту. Он отметил, что до следующих президентских выборов еще далеко. "Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", - сказал он.

Срок президентских полномочий Путина, вновь избранного на этот пост в 2018 году, истекает в 2024 году, напоминает "Интерфакс".
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#преемник #выборы

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