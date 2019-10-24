Суд закрыл два ломбарда в Липецке

Деятельность организаций прекращена по требованию Центрального банка России.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального отделения Центрального банка России и вынес решение о ликвидации ООО «Авангард Ломбард» и ООО «Ломбард-Эксперт». Эти организации должны быть ликвидированы в течение полугода, сообщает пресс-служба арбитражного суда.



Липецкое отделение ЦБ РФ обратилось в арбитражный суд с исковыми заявлениями к ООО «Ломбард-Эксперт» и ООО «Авангард Ломбард» о ликвидации обществ. В соответствии с законодательством РФ Банк России может обращаться с заявлением о ликвидации ломбардов в случаях неоднократного нарушения ими федерального закона «О ломбардах», а также других федеральных законов и нормативных актов Банка России.



Как указано в исковом заявлении, ответчики длительное время не представляли в Банк России отчетность об учредителях, о персональном составе. До настоящего времени, несмотря на соответствующие предписания истца, оба ломбарда не предприняли никаких действий по устранению выявленных нарушений.