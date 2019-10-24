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Суд закрыл два ломбарда в Липецке

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#ломбард #суд #нарушение
Суд закрыл два ломбарда в Липецке

Деятельность организаций прекращена по требованию Центрального банка России.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального отделения Центрального банка России и вынес решение о ликвидации ООО «Авангард Ломбард» и ООО «Ломбард-Эксперт». Эти организации должны быть ликвидированы в течение полугода, сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Липецкое отделение ЦБ РФ обратилось в арбитражный суд с исковыми заявлениями к ООО «Ломбард-Эксперт» и ООО «Авангард Ломбард» о ликвидации обществ. В соответствии с законодательством РФ Банк России может обращаться с заявлением о ликвидации ломбардов в случаях неоднократного нарушения ими федерального закона «О ломбардах», а также других федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Как указано в исковом заявлении, ответчики длительное время не представляли в Банк России отчетность об учредителях, о персональном составе. До настоящего времени, несмотря на соответствующие предписания истца, оба ломбарда не предприняли никаких действий по устранению выявленных нарушений.
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#ломбард #суд #нарушение

Комментарии (3)

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Фрэнк Гудвин

27 минут назад
Джоник, ну так я и говорю - взял на себя функции налоговой инспекции и полиции, а так же спецслужб. В тех же Штатах этими вещами занимаются налоговики и ФБР, да и во всем мире - аналогичные структуры.
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Джоник

35 минут назад
Фрэнк Гудвин, центробанк контролирует все финансовые учреждения для предотвращения отмывания денег, добытых преступным путём и финансирования терроризма! Другими словами чтобы знать, где искать концы.
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Фрэнк Гудвин

55 минут назад
Интересное какое у нас законодательство... А какое, собственно, дело Банку России до сведений об учредителях и персональном составе ломбардов, он что, взял на себя функции налоговой инспекции или налоговой полиции?
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