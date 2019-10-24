Общество

сегодня, 12:01

Липчан просят оценить комфорт городской среды

23 465
#опрос #городская среда
Липчан просят оценить комфорт городской среды

Высказать свое мнение может любой желающий.

Липецкое отделение Общероссийского народного фронта приглашает жителей региона принять участие в опросе «Города России глазами россиян». Такой срез мнений ОНФ проводит впервые. По итогам опроса будет определено насколько граждане удовлетворены городской средой и будет проведена оценка уровня комфортности и качества городов России. Результаты опроса лягут в основу рейтинга городов и списка рекомендаций для исполнительной власти.

- Пройти опрос может любой гражданин России, никаких иных ограничений нет, - сообщил GOROD48 координатор регионального исполкома ОНФ в Липецкой области Артем Коровников. - Высказать свое мнение можно до 31 октября. Потом ОНФ начнет обработку результатов. Наша цель выяснить, как оценивают горожане уровень комфорта, какие проблемы они видят. В соответствии с итогами будет составлен рейтинг комфортности городов — как в пределах региона, так и по России. Кроме того, ОНФ внесет рекомендации в органы исполнительной власти. Планируется, что итоги общероссийского опроса будут подведены до конца года.

В опросе — 29 пунктов. Респондентам предстоит по шкале от 1 до 5 баллов оценить доступность и комфорт тротуарной и пешеходной сети, достаточность городского озеленения, освещенность уличной сети, благоустроенность дворовых пространств, доступность и комфорт парковочных пространств, чистоту улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическое благополучие жилищного фонда, уровень загазованности, доступность, комфорт и чистоту общественных туалетов, качество обеспечения водой, доступность и обеспеченность площадками для занятий спортом, обеспеченность бассейнами, многофункциональность жилых кварталов, развитость пространств социального бизнеса, уровень безработицы и живущую за чертой бедности долю населения, качество обеспечения транспортной трудовой мобильности горожан.

ОНФ уточняет, что теперь индекс качества будет рассчитываться для российских городов ежегодно и размер субсидий регионам из федерального бюджета на преобразования городской среды будет зависеть от показателей этого индекса.
23 465
#опрос #городская среда

Комментарии (23)

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У нас все есть!!!

9 минут назад
То что надо!
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Она

10 минут назад
LIDIJA, правильно делают что убивают!
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LIDIJA

11 минут назад
Я, Это не мои желания, это МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ от 1987 года. Это веление времени. Это культура человека. Стыдно за ВЛАСТЬ, что ВЛАСТЬ то же Догхантеры. Кроме того пункт 5 Закона о животных от 28.12.2018 года обязывает принимать меры по предупреждению появления ненужного потомства кошек и собак. То есть обязанность создавать пункты стерилизации животных, выделять квоту ветеринарным врачам, а наши налоги выдали маньякам-догхантерам. Тербунскому убийце со стажем Ульшину, ООО СИТИПЛЮС, В техническом задании на отлов есть пункт стерилизации который маньяки-убийцы не выполняли, а благополучно присвоили наши налоги себе. Собак убивали, разрубали топорами жгли в бочке.
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Да уж

11 минут назад
А Сселках в 21 веке даже ДК нет.А гулевский обещал бассейн.С похмелья наверное был.Молодежь потихоньку пивко пьет и курит.Можете к школе подойти и проверить.
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Сказочному долб...

18 минут назад
Имею мнение, желательно, чтобы и вы пропали с улиц и с лица земли. Кара долго не заставит ждать.
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Имею мнение

20 минут назад
Сказочному долб..., Не надо тратится на отлов, а просто разрешить всем кто может, мочить бездомных псов по мере сил вот и все. Они быстро пропадут с улиц и не появятся.
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Имею мнение

25 минут назад
Жители, Ссут по углам безмозглое быдло и отсутствие туалетов не причем. Если поставить туалет они будут ссать не в него, а за ним и потом еще на стене напишут, что он там был... это культура пипецка!
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Сказочному долб...

26 минут назад
Я, ты дебил(ка)? Видно да! В этом году на отлов ,т.е.убийство выделено и * ..о 6 лямов! А если отдать на приют, то ведь их придется тратить и отчитываться. Так что не переживая за свои налоги,они по карманам уже лежат.
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мнение многих

34 минуты назад
просто тащимся от бордюров в местах переходов. целыми днями коряимся с колясками, с великами, с бадиками преодолевая их. спасибо вам рукожопые жопоруки. просим делать бордюры в метр высотой - мы их полюбили.
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Дебильные вопросы

34 минуты назад
Кто вопросы придумывал? Похоже редакторы г48 с Уваркиной
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