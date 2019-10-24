Общество
сегодня, 12:01
Липчан просят оценить комфорт городской среды
23 465
Высказать свое мнение может любой желающий.
Липецкое отделение Общероссийского народного фронта приглашает жителей региона принять участие в опросе «Города России глазами россиян». Такой срез мнений ОНФ проводит впервые. По итогам опроса будет определено насколько граждане удовлетворены городской средой и будет проведена оценка уровня комфортности и качества городов России. Результаты опроса лягут в основу рейтинга городов и списка рекомендаций для исполнительной власти.
- Пройти опрос может любой гражданин России, никаких иных ограничений нет, - сообщил GOROD48 координатор регионального исполкома ОНФ в Липецкой области Артем Коровников. - Высказать свое мнение можно до 31 октября. Потом ОНФ начнет обработку результатов. Наша цель выяснить, как оценивают горожане уровень комфорта, какие проблемы они видят. В соответствии с итогами будет составлен рейтинг комфортности городов — как в пределах региона, так и по России. Кроме того, ОНФ внесет рекомендации в органы исполнительной власти. Планируется, что итоги общероссийского опроса будут подведены до конца года.
В опросе — 29 пунктов. Респондентам предстоит по шкале от 1 до 5 баллов оценить доступность и комфорт тротуарной и пешеходной сети, достаточность городского озеленения, освещенность уличной сети, благоустроенность дворовых пространств, доступность и комфорт парковочных пространств, чистоту улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическое благополучие жилищного фонда, уровень загазованности, доступность, комфорт и чистоту общественных туалетов, качество обеспечения водой, доступность и обеспеченность площадками для занятий спортом, обеспеченность бассейнами, многофункциональность жилых кварталов, развитость пространств социального бизнеса, уровень безработицы и живущую за чертой бедности долю населения, качество обеспечения транспортной трудовой мобильности горожан.
ОНФ уточняет, что теперь индекс качества будет рассчитываться для российских городов ежегодно и размер субсидий регионам из федерального бюджета на преобразования городской среды будет зависеть от показателей этого индекса.
- Пройти опрос может любой гражданин России, никаких иных ограничений нет, - сообщил GOROD48 координатор регионального исполкома ОНФ в Липецкой области Артем Коровников. - Высказать свое мнение можно до 31 октября. Потом ОНФ начнет обработку результатов. Наша цель выяснить, как оценивают горожане уровень комфорта, какие проблемы они видят. В соответствии с итогами будет составлен рейтинг комфортности городов — как в пределах региона, так и по России. Кроме того, ОНФ внесет рекомендации в органы исполнительной власти. Планируется, что итоги общероссийского опроса будут подведены до конца года.
В опросе — 29 пунктов. Респондентам предстоит по шкале от 1 до 5 баллов оценить доступность и комфорт тротуарной и пешеходной сети, достаточность городского озеленения, освещенность уличной сети, благоустроенность дворовых пространств, доступность и комфорт парковочных пространств, чистоту улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическое благополучие жилищного фонда, уровень загазованности, доступность, комфорт и чистоту общественных туалетов, качество обеспечения водой, доступность и обеспеченность площадками для занятий спортом, обеспеченность бассейнами, многофункциональность жилых кварталов, развитость пространств социального бизнеса, уровень безработицы и живущую за чертой бедности долю населения, качество обеспечения транспортной трудовой мобильности горожан.
ОНФ уточняет, что теперь индекс качества будет рассчитываться для российских городов ежегодно и размер субсидий регионам из федерального бюджета на преобразования городской среды будет зависеть от показателей этого индекса.
23 465
У нас все есть!!!
Она
LIDIJA
Да уж
Сказочному долб...
Имею мнение
Имею мнение
Сказочному долб...
мнение многих
Дебильные вопросы