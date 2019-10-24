42 минуты назад
Реабилитировано 25 километров русла реки Воронеж
В Липецкой области завершился второй этап экологической реабилитации реки Воронеж.Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология».
Процесс экореабилитации реки Воронеж будет продолжен. В 2020 году должна закончиться расчистка еще 10 километров русла. Проведённые работы позволят улучшить пропускную способность реки.
Изменения коснутся и острова Зелёный в Липецке. За счёт намыва донных отложений будет поднят его уровень, что откроет возможности для развития на объекте рекреационной деятельности.
Сейчас готовится проектная документация на расчистку рек Быстрая Сосна и Дон. Планируются, что расчистка этих рек начнется в 2021-2022 годах.
Спец.
как это понимать?
да