Реабилитировано 25 километров русла реки Воронеж

В Липецкой области завершился второй этап экологической реабилитации реки Воронеж.Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, второй этап расчистки реки начался в 2016 году. За прошедшее время время дно реки углублено до трёх-четырёх метров, укреплены берега, модернизированы очистные сооружения. В общей сложности экологи реабилитировали более 25 километров русла Воронежа. Объём выемки донных отложений составил 1 млн 300 тыс кубических метров. Стоимость работ – 208 млн рублей. В рамках компенсационных мероприятий после завершения очистки реки в нее выпущено пять тонн мальков белого толстолобика.



Процесс экореабилитации реки Воронеж будет продолжен. В 2020 году должна закончиться расчистка еще 10 километров русла. Проведённые работы позволят улучшить пропускную способность реки.



Изменения коснутся и острова Зелёный в Липецке. За счёт намыва донных отложений будет поднят его уровень, что откроет возможности для развития на объекте рекреационной деятельности.



Сейчас готовится проектная документация на расчистку рек Быстрая Сосна и Дон. Планируются, что расчистка этих рек начнется в 2021-2022 годах.

