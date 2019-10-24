Общество

42 минуты назад

Реабилитировано 25 километров русла реки Воронеж

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#экология
Реабилитировано 25 километров русла реки Воронеж

В Липецкой области завершился второй этап экологической реабилитации реки Воронеж.Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, второй этап расчистки реки начался в 2016 году. За прошедшее время время дно реки углублено до трёх-четырёх метров, укреплены берега, модернизированы очистные сооружения. В общей сложности экологи реабилитировали более 25 километров русла Воронежа. Объём выемки донных отложений составил 1 млн 300 тыс кубических метров. Стоимость работ – 208 млн рублей. В рамках компенсационных мероприятий после завершения очистки реки в нее выпущено пять тонн мальков белого толстолобика.

Процесс экореабилитации реки Воронеж будет продолжен. В 2020 году должна закончиться расчистка еще 10 километров русла. Проведённые работы позволят улучшить пропускную способность реки.

Изменения коснутся и острова Зелёный в Липецке. За счёт намыва донных отложений будет поднят его уровень, что откроет возможности для развития на объекте рекреационной деятельности.

Сейчас готовится проектная документация на расчистку рек Быстрая Сосна и Дон. Планируются, что расчистка этих рек начнется в 2021-2022 годах.
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#экология

Комментарии (3)

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Спец.

2 минуты назад
да, в Троицком только навоз намывать, там после очистных все гавно оседает, очень хороший навоз с илом.
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как это понимать?

8 минут назад
"улучшить пропускную способность реки" -- река сможет быстрее течь?
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да

11 минут назад
Бабла там намыли не мерено... напротив Троицкого несколько земснарядов всё лето простояли, изредка заводились, на лугах экскаватором что то наковыряли и успокоились...
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