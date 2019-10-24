НЛМК Live

44 минуты назад

НЛМК расширяет возможности для разработок новых марок премиального проката

159
#металловедение
НЛМК расширяет возможности для разработок новых марок премиального проката

Специалисты направления «Исследования и разработки» (R&D) Новолипецкого металлургического комбината приступили к использованию в работе современного рентгеновского дифрактометра. Новое оборудование поможет снизить затраты на исследования и нагрузку на персонал.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, дифрактометр применяют для рентгеноструктурного анализа, который позволяет глубоко изучить структурные изменения в металлах и сплавах при их прокатке и нагреве. На основании этой информации можно более точно прогнозировать процесс получения на выходе готовой продукции с четко заданными свойствами.  

Новый прибор позволит специалистам направления R&D начать эксперименты по разработке новых премиальных марок динамной и трансформаторной стали с низкими удельными магнитными потерями. Использование такого металла поможет повысить энергоэффективность работы трансформаторов и электродвигателей.  Новое оборудование также позволит точнее определять параметры, которые влияют на упрочнение стали на различных переделах, что важно при создании высокопрочного проката для автопрома. Использование прибора также ускорит разработку оптимальных режимов при нанесении защитных покрытий конструкционных сталей.   

Дифрактометр будет применяться в дирекции по исследованиям и разработкам, в том числе и для исследований по улучшению качества толстолистового металла на европейских площадках Группы НЛМК.  
159
#металловедение

Еще в рубрике

«Стальное дерево» организовало юридическую помощь для сельских жителей
#Стальное дерево #экология
«Стальное дерево» организовало юридическую помощь для сельских жителей

вчера, 10:52

НЛМК Live
Проект НЛМК стал призером на HR AWARD 2019
#конкурс
Проект НЛМК стал призером на HR AWARD 2019

22.10.2019 09:01

НЛМК Live
НЛМК приглашает старшеклассников стать участниками новой Металлургической смены
#НЛМК
НЛМК приглашает старшеклассников стать участниками новой Металлургической смены

21.10.2019 11:47

НЛМК Live
«Если хочешь быть в тренде — работай на НЛМК»
#кадры
«Если хочешь быть в тренде — работай на НЛМК»

21.10.2019 10:02

НЛМК Live
НЛМК помог организовать международные соревнования среди операторов самосвалов БЕЛАЗ
2
НЛМК помог организовать международные соревнования среди операторов самосвалов БЕЛАЗ

18.10.2019 10:46

НЛМК Live
Энергетическое производство НЛМК отметило свое 80-летие
#энергетика
Энергетическое производство НЛМК отметило свое 80-летие

17.10.2019 11:06

НЛМК Live