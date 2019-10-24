Общество

49 минут назад

В Липецке ищут двух председателей районных судов

4 701
#вакансия #суд
В Липецке ищут двух председателей районных судов

Полномочия руководителей учреждений истекают. Объявлен конкурс на вакансии.

Квалификационная коллегия судей Липецкой области объявила конкурс на замещение вакансий судей и председателей районных судов. В числе вакансий — должности председателей Октябрьского и Правобережного райсудов Липецка.

- Объявление конкурса на вакансии председателей не связаны с увольнениями и досрочными отставками действующих руководителей судов. Ситуация заключается в том, что у замещающих сейчас эти вакансии судей истекает срок полномочий, - пояснили в Липецком областном суде. - Это не более, чем стечение обстоятельств.

Помимо кресел председателей районных судов Липецка, вакантным оказалось место руководителя Тербунского районного суда. Интересно то, что быть председателем районного суда можно сколько угодно раз, но не более двух раз подряд. Таким образом, в своих креслах могут остаться председатель Правобережного районного суда Петр Рогожников и его коллега из Октябрьского районного суда Марина Луганцева. Оба были впервые назначены на должности в 2014 году. А вот Антонина Селищева председательствует в Тербунском районном суде с 2008 года, так что руководство в суде точно поменяется.

Заявки от претендентов на вакантные должности в ККС по Липецкой области ждут вплоть до 1 ноября.
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#вакансия #суд

Комментарии (4)

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Дмитрий, юрист

8 минут назад
Cудью Грабовского кто-то крышует в облсуде.
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СанСаныч

8 минут назад
в Липецке суда нет. есть веселая игра - "кто больше заплатит, тот и прав!"
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Из октябрьского суда !

20 минут назад
Нужно срочно выгнать судью Грабовского ,Коррупционера, беспредельщика!.
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lugov

36 минут назад
а шо, в бегах?
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