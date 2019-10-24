Общество
14 минут назад
Новогодний конкурс для дизайнеров объявили в Липецке
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Лучший вариант станет основой для праздничного оформления города.
Мэрия Липецка объявила новый конкурс для дизайнеров. Теперь администрация города ищет лучшие идеи новогоднего украшения Липецка.
- Предложениями по цветовому и графическому оформлению афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, входных групп и витрин магазинов могут поделиться все желающие, - сообщила в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина.
К участию в конкурсе приглашаются графические дизайнеры, художники, члены творческих профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие граждане. Им следует до 1 ноября направить свои проекты на почту mugcr@yandex.ru.Три лучших проекта, определившихся по результатам первого этапа конкурса, вынесут на голосование. Оно пройдёт на электронном референдуме «Открытый Липецк» и в социальных сетях.
Участникам, чьи работы признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителя конкурса (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области и в состав городской комиссии по рекламе.
- Предложениями по цветовому и графическому оформлению афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, входных групп и витрин магазинов могут поделиться все желающие, - сообщила в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина.
К участию в конкурсе приглашаются графические дизайнеры, художники, члены творческих профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие граждане. Им следует до 1 ноября направить свои проекты на почту mugcr@yandex.ru.Три лучших проекта, определившихся по результатам первого этапа конкурса, вынесут на голосование. Оно пройдёт на электронном референдуме «Открытый Липецк» и в социальных сетях.
Участникам, чьи работы признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителя конкурса (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области и в состав городской комиссии по рекламе.
85