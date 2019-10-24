Строители «Европейского» заблокировали подъезд к мусорке

Частный автотранспорт мешает проезду спецтехники ЗАО «ЭкоПром-Липецк».

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №56 по улице Стаханова с жалобой на строителей микрорайона "Европейский", которые заблокировали своими автомобилями проезд к контейнерной площадке.



- Мы еще терпели автохамов, которые перекрывали своими автомобилями единственную пешеходную дорожку, отсыпанную щебнем за средства жильцов нашего дома. Но терпеть автохамов, которые перегораживают проезд к контейнерной площадке у нашего дома, мы не можем. Из-за того, что работники организаций-застройщиков микрорайона бросают как попало свои автомобили на единственном проезде недостроенного микрорайона, к ней не может проехать транспорт организации, вывозящей мусор. И мы уже не раз сталкивались с ситуацией, когда наш единственный контейнер был переполнен. В таких случаях жильцы вынуждены складировать пакеты м мешки с мусором у контейнера, который "ЭкоПром" и хотел бы вывезти, но не мог это сделать не по своей вине, - рассказывает GOROD48 жительница дома №56 Лариса.



В ЗАО "ЭкоПром-Липецк" эту ситуацию назвали обычной для новых микрорайонов города. В выходные дни, когда у домов остаются припаркованными частные автомобили жильцов, вывезти мусор очень проблематично, а порой и невозможно. На предприятии считают, что ситуация изменится лишь тогда, когда мэрия примет нормативные акты, позволяющие штрафовать владельцев автомобилей, которые блокируют подъезды к контейнерным площадкам.