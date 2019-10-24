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25-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Калиной»

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#Авария #ДТП
25-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Калиной»

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали семь человек, два человека погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 октября в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «ИЖ» с 28-летним водителем за рулем и «ВАЗ-2115» под управлением 25-летнего парня. В аварии пострадал 41-летний пассажир первого автомобиля. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

В Лебедяни на улице Горького произошло с«Лада-Калина» с 35-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом.  22-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали.

В Воловском районе на автотрассе Волово – Захаровка – Александровка 27-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и автомобиль врезался в здание. В результате ДТП сам водитель и его 33-летний пассажир погибли, еще три пассажира с травмами госпитализированы, а двое после оказания помощи отпущены.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1110 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 699 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Житель 9-го мкр.

9 минут назад
Выезд у ТЦ Ноябрьский на ул. Космонавтов. Прошу ГИБДД обратить внимание! Выезд с двусторонним движением. Разделен СПЛОШНОЙ полосой. Торгаши с якобы белоруской ярмарки своими машинами заняли всю правую полосу. Водители движущиеся со стороны 9-го мкр. вынуждены двигаться с пересечением сплошной. Водители идущие в сторону 9-ого зачастую, чтобы хоть как-то разъехаться, наезжают на бордюр и едут по пешеходной дорожке шириной около метра. С другой стороны которой вплотную стоят потатки этих торгашей. А по ней и с колясками и пожилые люди и дети ходят. И это пока чудом никого не задавили там. Просьба навести там порядок. Раз нельзя запретить этот "бродячий цирк" с их вонючками и шмотьём, так хотя бы организуйте безопасное движение.
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