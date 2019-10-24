Происшествия
сегодня, 08:44
25-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Калиной»
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали семь человек, два человека погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 октября в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «ИЖ» с 28-летним водителем за рулем и «ВАЗ-2115» под управлением 25-летнего парня. В аварии пострадал 41-летний пассажир первого автомобиля. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
В Лебедяни на улице Горького произошло с«Лада-Калина» с 35-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом. 22-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали.
В Воловском районе на автотрассе Волово – Захаровка – Александровка 27-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и автомобиль врезался в здание. В результате ДТП сам водитель и его 33-летний пассажир погибли, еще три пассажира с травмами госпитализированы, а двое после оказания помощи отпущены.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1110 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 699 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Лебедяни на улице Горького произошло с«Лада-Калина» с 35-летней женщиной за рулем столкнулась с мотоциклом. 22-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали.
В Воловском районе на автотрассе Волово – Захаровка – Александровка 27-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и автомобиль врезался в здание. В результате ДТП сам водитель и его 33-летний пассажир погибли, еще три пассажира с травмами госпитализированы, а двое после оказания помощи отпущены.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1110 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 699 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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42 минуты назадПроисшествия
Житель 9-го мкр.