Спорт

вчера, 23:29

Липецкий нападающий раззабивался в ФНЛ (ФОТО)

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#Футбол #ФНЛ #Федчук
Липецкий нападающий раззабивался в ФНЛ (ФОТО)

Сегодня Артем Федчук в гостях поразил ворота красноярского «Енисея».

Второй мяч в последних двух турах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) забил нападающий курского «Авангарда» Артем Федчук, начинавший заниматься футболом в родном Липецке.

Сегодня в ФНЛ были сыграны матчи 19-го тура, который завершал первый круг.

Федчук, которому в декабре исполнится 25 лет, отличился в Красноярске в игре против местного «Енисея» уже на 5-й минуте. Подобрав мяч на чужой половине поля, он ловким финтом освободился от защитника и неожиданно для вратаря сибиряков сильно пробил в ближнюю «девятку» - 1:0.

Куряне не смогли удержать победный счет, хотя и увезли с далекого выезда очки. Вышедший на замену в перерыве игрок хозяев Михаил Комков уже спустя две минуты после своего появления на поле сравнял счет, матч закончился вничью – 1:1.

Федчук провел на поле все 90 минут, как и капитан «Авангарда» центральный защитник из Ельца Кирилл Гоцук. А вот третий земляк в курской команде – форвард Максим Григорьев появился только на 60-й минуте матча.

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Гоцук (в белой форме в центре) на поле в Красноярске

К слову, вратари сегодняшнего матча вышли на поле в свитерах с надписями "СССР" и старомодных кепках - в память о великом советском вратаре (единственном россиянине, получившем в 1963 году "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы) Льве Яшине, со дня рождения которого накануне исполнилось 90 лет.

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В прошлом туре Федчук помог курянам победить дома ивановский «Текстильщик» - 2:1, но тогда он отличился с пенальти. Всего за первый круг на его счету 15 матчей и 4 гола (1 – с пенальти). Показатели Гоцука – 17 игр и 1 гол, у Григорьева – 16 встреч и 1 забитый мяч.

К экватору чемпионата «Авангард» подошел на 12-м месте – 19 игр, 21 очко, оторвавшись от зоны вылета на 2 турнирных балла. Второй круг начнется без раскачки: уже 27 октября самый «липецкий клуб ФНЛ» курский «Авангард» примет дома одного из лидеров - подмосковные «Химки».

Из других сегодняшних результатов во втором по силе эшелоне отечественного футбола отметим домашнюю победу столичного «Спартака-2» над нашими соседями из воронежского «Факела» - 7:2. Второй матч на тренерском мостике «огненных» проводил известный в прошлом нападающий сборной России Владимир Бесчастных и второй раз проиграл. Его задача – поднять «Факел» с последнего места – 19 игр, 12 очков.

Наверняка, читая эти строки, липецкие любители футбола задают себе главный вопрос: Когда же в ФНЛ вернется и наш «Металлург»?

Фото vk.com/avangard_1958

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#Футбол #ФНЛ #Федчук

Комментарии (4)

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Анастасия

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Перри Мейсон

сегодня, 00:07
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