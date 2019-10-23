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18 минут назад

Липецкая вечЁрка: послевкусие марафона, пьяный полицейский и арест матери

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: послевкусие марафона, пьяный полицейский и арест матери

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 23 октября.

Больше всего откликов сегодня читатели оставили по поводу новости о недовольстве марафоном. Телефон депутата от ЛДПР Александра Попова стал разрываться с 14 часов. Звонившие и писавшие СМС-сообщения выражали свое недовольство наглухо перекрытым для удобства бегунов городом. «Если бы я вам зачитал, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально».

«В гибели 20-летней девушки обвиняют полицейского». Липчане прокомментировали это сообщение порядка сотни раз. По версии следствия, он сел за руль пьяным, что привело к аварии со смертельным исходом. Полицейский отстранен от работы. В случае, если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

А сегодня ночью в селе Захаровка Воловского района произошло ДТП с гибелью двух человек: около четырех часов утра автомобиль «ВАЗ-2110» врезался в здание магазина. Пожарные помогли деблокировать из смятой машины одного человека и отключили аккумулятор. В автомобиле находились семь человек.

Чаплыгинский районный суд отправил под домашний арест мать, обвиняемую умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сына. 66-летняя местная жительница во время ссоры подняла камень с земли и умышленно бросила его в сторону своего 42-летнего сына. Он в тот момент находился на водительском сидении автомобиля. Камень попал мужчине в голову, нанеся отрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался.

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#вечерка

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