Погода в Липецке

21 минуту назад

В Липецкой области все еще тепло

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#потепление
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В Липецкой области все еще тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — незначительные осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, до 5 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.

24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 8 градусов мороза.

 

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#потепление
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Комментарии (2)

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2MZA346

2 минуты назад
Лучше по прохладнее было, да с морозцев и со снежком, а то надоела эта уже жара на улице... Да и в квартире тоже жарковато стала, а всё из-за того, что отопление раньше времени включили, поэтому быстрее бы уже похолодало, да ещё лучше бы и снег выпал и ударили сибирские морозы...
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CNN

15 минут назад
а будет ещё теплее, пуканы от марафона только начинают разгораться))) бордюры, плитка, асфальт, дольщики, парковки уже не актуальны, болото лихорадит)))
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