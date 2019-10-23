В Липецкой области все еще тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — незначительные осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, до 5 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.

24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 8 градусов мороза.