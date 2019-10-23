В России

35 минут назад

В парке Победы заметили русалку

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#русалка #моржи
В парке Победы заметили русалку

Женщина купалась в пруду, не замечая холода.

На днях омичи, проводившие время у озера в парке Победы, заметили там кое-что любопытное. Несмотря на прохладную погоду, в воде купалась девушка, пишет издание «Ом1». Причем нагой.


Что толкнуло омичку на такой бесстрашный поступок, неизвестно. Очевидцы происходящего ласково прозвали ее «русалкой». Сейчас температура воды в озере такая же, как и в остальных водоемах Омской области. Пригодная разве что для любителей моржевания.
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#русалка #моржи

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