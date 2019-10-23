В России
35 минут назад
В парке Победы заметили русалку
Женщина купалась в пруду, не замечая холода.
На днях омичи, проводившие время у озера в парке Победы, заметили там кое-что любопытное. Несмотря на прохладную погоду, в воде купалась девушка, пишет издание «Ом1». Причем нагой.
Что толкнуло омичку на такой бесстрашный поступок, неизвестно. Очевидцы происходящего ласково прозвали ее «русалкой». Сейчас температура воды в озере такая же, как и в остальных водоемах Омской области. Пригодная разве что для любителей моржевания.
Что толкнуло омичку на такой бесстрашный поступок, неизвестно. Очевидцы происходящего ласково прозвали ее «русалкой». Сейчас температура воды в озере такая же, как и в остальных водоемах Омской области. Пригодная разве что для любителей моржевания.