В России
46 минут назад
Мужчина отсудил у «Битвы экстрасенсов» деньги за ложь
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В шоу его обвинили в исчезновении жены.
Шоу выплатит мужчине 5 тысяч рублей за обвинение в пропаже жены, пишет телеграм-канал Mash. Шесть лет назад житель Череповца Роман Ксенофонтов обратился к магам за помощью — просил отыскать пропавшую жену. Те обещали, что любовь его жизни найдут, и начали свои колдовские деяния.
Волшебный шар и заячья лапка указали на Ксенофонтова, ясновидящие сказали, что он сам и украл благоверную, пишет издание «Весьма».Роман был ни при чём и пошёл в суд. Просил 5 миллионов, но сумму снизили в 1 000 раз. Жену, кстати, так и не нашли.
Это уже второй скандал с телепроектом за последнее время, уточняет «Лайф». Несколько дней назад судебный иск против популярного шоу подал житель Уфы, которого экстрасенсы определили в маньяки.
Волшебный шар и заячья лапка указали на Ксенофонтова, ясновидящие сказали, что он сам и украл благоверную, пишет издание «Весьма».Роман был ни при чём и пошёл в суд. Просил 5 миллионов, но сумму снизили в 1 000 раз. Жену, кстати, так и не нашли.
Это уже второй скандал с телепроектом за последнее время, уточняет «Лайф». Несколько дней назад судебный иск против популярного шоу подал житель Уфы, которого экстрасенсы определили в маньяки.
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