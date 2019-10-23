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46 минут назад

Мужчина отсудил у «Битвы экстрасенсов» деньги за ложь

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#шоу #экстрасенсы #клевета
Мужчина отсудил у «Битвы экстрасенсов» деньги за ложь

В шоу его обвинили в исчезновении жены.

Шоу выплатит мужчине 5 тысяч рублей за обвинение в пропаже жены, пишет телеграм-канал Mash. Шесть лет назад житель Череповца Роман Ксенофонтов обратился к магам за помощью — просил отыскать пропавшую жену. Те обещали, что любовь его жизни найдут, и начали свои колдовские деяния.

Волшебный шар и заячья лапка указали на Ксенофонтова, ясновидящие сказали, что он сам и украл благоверную, пишет издание «Весьма».Роман был ни при чём и пошёл в суд. Просил 5 миллионов, но сумму снизили в 1 000 раз. Жену, кстати, так и не нашли.

Это уже второй скандал с телепроектом за последнее время, уточняет «Лайф». Несколько дней назад судебный иск против популярного шоу подал житель Уфы, которого экстрасенсы определили в маньяки.
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#шоу #экстрасенсы #клевета

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