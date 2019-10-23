В России

53 минуты назад

Старую визитку Путина продают за 2 млн рублей

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#Путин #визитка
Старую визитку Путина продают за 2 млн рублей

Заветную картонку пытаются продать через интернет.

На сайте бесплатных объявлений появился новый лот – визитка президента России Владимира Путина, пишет «Вестник Санкт-Петербурга». Ее продает житель Северной столицы, предусмотрительно закрасивший контактные данные главы государства на фото своего объявления. Такими визитками Путин пользовался во времена работы в Петербурге. Продавец получил этот подарок от отца. Путин якобы ранее сам дал визитку его родственнику. В семейном архиве она хранилась около 20 лет. Ее выставили на продажу за 2 млн рублей.

На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Помимо должности, на визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.

Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы". Объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.
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#Путин #визитка

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