В России
53 минуты назад
Старую визитку Путина продают за 2 млн рублей
Заветную картонку пытаются продать через интернет.
На сайте бесплатных объявлений появился новый лот – визитка президента России Владимира Путина, пишет «Вестник Санкт-Петербурга». Ее продает житель Северной столицы, предусмотрительно закрасивший контактные данные главы государства на фото своего объявления. Такими визитками Путин пользовался во времена работы в Петербурге. Продавец получил этот подарок от отца. Путин якобы ранее сам дал визитку его родственнику. В семейном архиве она хранилась около 20 лет. Ее выставили на продажу за 2 млн рублей.
На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Помимо должности, на визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.
Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы". Объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.
На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Помимо должности, на визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.
Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы". Объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.