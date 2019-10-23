В России
59 минут назад
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с телефона
Злоумышленники с помощью современных технологий получают доступ к банковским счетам абонентов.
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона. Для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы. Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги, уточнил в беседе с РИА Новости гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Caчкoв.
По словам Caчкoвa, в течение последнего полугодия система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 1 000 попыток вывода средств со счетов физлиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа. Такая схема позволяет получать не только данные к содержимому телефона, но и при необходимости эмулировать, имитировать действия пользователя. Специалист добавил, что сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 млн рублей в месяц.
Новая схема кибермошенников по краже денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа имеет сотни вариаций, однако защититься от нее можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений, рассказал агентству " Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
По словам Caчкoвa, в течение последнего полугодия система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 1 000 попыток вывода средств со счетов физлиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа. Такая схема позволяет получать не только данные к содержимому телефона, но и при необходимости эмулировать, имитировать действия пользователя. Специалист добавил, что сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 млн рублей в месяц.
Новая схема кибермошенников по краже денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа имеет сотни вариаций, однако защититься от нее можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений, рассказал агентству " Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.