В России

59 минут назад

Мошенники нашли новый способ украсть деньги с телефона

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#телефон #мошенничество
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с телефона

Злоумышленники с помощью современных технологий получают доступ к банковским счетам абонентов.

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона. Для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы. Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги, уточнил в беседе с РИА Новости гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Caчкoв.

По словам Caчкoвa, в течение последнего полугодия система Secure Bank ежемесячно фиксирует более 1 000 попыток вывода средств со счетов физлиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа. Такая схема позволяет получать не только данные к содержимому телефона, но и при необходимости эмулировать, имитировать действия пользователя. Специалист добавил, что сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 млн рублей в месяц.

Новая схема кибермошенников по краже денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа имеет сотни вариаций, однако защититься от нее можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений, рассказал агентству " Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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#телефон #мошенничество

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