В Липецкой области должникам за электричество вручили 918 уведомлений об отключении

Время пошло: организации, которые не оплатят просроченные счета до даты ограничения, Липецкая энергосбытовая компания обесточит

Автомойку на пересечении улиц Заводская и Баумана в Липецке обесточили 7 октября. Владелец три месяца бесплатно пользовался электричеством и, вероятно, планировал работать по такой схеме дальше. Ведь счета на 75 тысяч рублей он не оплатил даже после получения уведомления о введении ограничения. Теперь автомойка сможет принять клиентов только после полного погашения долга и оплаты работы бригады по отключению и подключению электричества. Эта услуга в регионе стоит 10 тысяч рублей.

Еще один предприниматель – владелец завода строительных материалов не заплатил за свет 426 тысяч рублей. Долг появился в марте, но бизнесмен не нашел времени оплатить счета. В итоге подача электроэнергии приостановлена. А продуктовый магазин в Ельце остался не только без электричества, но и без поставщика ресурса. С хозяйкой расторгли договор электроснабжения. Счета ельчанка не оплачивает с февраля 2018 года, ее долг - 200 тысяч рублей.

«По закону организации оплачивают электроэнергию три раза в месяц. 30% от стоимости вносится на счет до 10 числа текущего месяца, 40% - до 25 числа, оставшаяся стоимость оплачивается до 18 числа месяца, следующего за расчетным. Введение ограничения согласно Постановлению Правительства РФ № 442 становится возможным, если предприятие вовремя не перечислило хотя бы один из трех обязательных платежей. На отключение организации попадают автоматически сразу после образования задолженности», - рассказал Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Когда в офисе или на производстве гаснет свет, организации находят средства на оплату счетов. Это проверено на практике. Так, с начала года после ограничения компании погасили 23 миллиона рублей долгов. Впрочем, в большинстве случаев уведомления о скором ограничении бывает достаточно, чтобы заставить бизнесменов не доводить ситуацию до крайности. Долги они возвращают прежде, чем наступает день ограничения. С начала года Липецкая энергосбытовая компания взыскала таким образом 242 миллиона рублей просроченных платежей. Сроки оплаты в Липецкой области нарушают около 5% организаций и с каждым месяцем количество должников сокращается, а это значит, вероятность того, что неплательщика обесточат строго в те сроки, которые указываются в уведомлении, и ни днем позже, - растет.

«Ошибки в организации платежей – это всегда риски. Кроме ограничения и расторжения договора, которые приводят к потере выручки, за просрочку платежей каждый день начисляется пеня по ставке 20% годовых. Такая процентная ставка сравнима с невыгодным банковским кредитом под высокий процент. При самовольном подключении к электросетям в соответствии со ст. 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях организация заплатит штраф до 200 тысяч рублей, а также ей выпишут акт за безучетное потребление, при котором стоимость электроэнергии возрастает в десятки раз. Если долги взыскиваются через суд, то неплательщику приходится оплачивать еще и судебные расходы. Все это, в конечном итоге, делает бремя долгов невыносимым, компания может оказаться в долговой яме», - добавил Андрей Коновалов.

Чтобы избежать рисков, достаточно платить вовремя. Кроме того, высокая собираемость платежей за электроэнергию обеспечивает своевременное и полное финансирование электростанций, которые вырабатывают электричество, и компаний, обслуживающих линии электропередачи, для того, чтобы они могли покупать топливо, проводить ремонты и безаварийно работать. В итоге все это позволит потребителям Липецкой области всегда получать необходимое количество ресурса высокого качества.



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