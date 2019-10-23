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В США заявили об очередном унижении из-за России

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#Сирия
В США заявили об очередном унижении из-за России

Теперь — из-за Сирии.

США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии. С таким заявлением выступил телеканал CNN.По мнению зарубежных журналистов, сделка между Россией и Турцией еще больше унизила Вашингтон, пишет издание «Ура.ру».

Пресса сделала вывод из-за того, что министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию». CNN не понравилось заявление Шойгу о том, что у «американцев осталось менее двух часов, чтобы выполнить соглашение о прекращении огня, достигнутое на прошлой неделе между Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом».

Американский сенатор-демократ Боб Менендес отметил, что Россия и Турция «получили именно то, что хотели», передает USA Today. По его мнению, российская и турецкая стороны вышли победителем, а у Вашингтона даже нет ясности относительно того, где могут остаться американские войска, уточняет «Лента».

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров заявил, что у Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, напоминает «Взляд».

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#Сирия

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