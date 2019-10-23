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Бомбардировку Крыма сымитировали пилоты США
Военная техника пролетела над акваторией Черного моря.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
- Полет, который длился около 12 часов, включал в себя тренировки с Румынией, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем. <…> Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность, — сказано в сообщении.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия.
- Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства, - сказала РИА Новости Поклонская.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал тренировочный полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова очередной подлой провокацией. Он подчеркнул, что жителям Крыма абсолютно нечего опасаться, поскольку безопасность данного региона обеспечивается на высшем уровне.
- Полет, который длился около 12 часов, включал в себя тренировки с Румынией, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем. <…> Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность, — сказано в сообщении.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия.
- Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства, - сказала РИА Новости Поклонская.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал тренировочный полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова очередной подлой провокацией. Он подчеркнул, что жителям Крыма абсолютно нечего опасаться, поскольку безопасность данного региона обеспечивается на высшем уровне.