В России

сегодня, 14:47

Бомбардировку Крыма сымитировали пилоты США

183
#Крым #США
Бомбардировку Крыма сымитировали пилоты США

Военная техника пролетела над акваторией Черного моря.

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.

- Полет, который длился около 12 часов, включал в себя тренировки с Румынией, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем. <…> Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность, — сказано в сообщении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что полеты американских бомбардировщиков у границ Крыма могут иметь пагубные последствия.

- Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства, - сказала РИА Новости Поклонская.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал тренировочный полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова очередной подлой провокацией. Он подчеркнул, что жителям Крыма абсолютно нечего опасаться, поскольку безопасность данного региона обеспечивается на высшем уровне.
183
#Крым #США

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В парке Победы заметили русалку
#русалка #моржи
В парке Победы заметили русалку

36 минут назад

В России
Юная боксерша спасла подругу от вооруженного мужчины
#нападение #хулиганство
Юная боксерша спасла подругу от вооруженного мужчины

40 минут назад

В России
Мужчина отсудил у «Битвы экстрасенсов» деньги за ложь
#шоу #экстрасенсы #клевета
Мужчина отсудил у «Битвы экстрасенсов» деньги за ложь

47 минут назад

В России
Старую визитку Путина продают за 2 млн рублей
#Путин #визитка
Старую визитку Путина продают за 2 млн рублей

53 минуты назад

В России
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с телефона
#телефон #мошенничество
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с телефона

59 минут назад

В России
В США заявили об очередном унижении из-за России
#Сирия
В США заявили об очередном унижении из-за России

сегодня, 14:52

В России