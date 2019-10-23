В мире
сегодня, 14:37
Военная полиция России прибыла на границу Сирии
Военнослужащие будут контролировать перемещение сил.
Колонна российской военной полиции в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там отметили, что военные полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили вопросы взаимодействия.
22 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов. Решение двух лидеров приветствовал глава САР Башар Асад.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в соответствии с договоренностями президентов России и Турции в среду в 12:00 колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.
Подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции «Источник мира», чтобы «поддерживать правопорядок» и «обеспечить безопасность населения». Там же полиция будет следить за соблюдением вывода курдских отрядов самообороны за пределы 30-километровой зоны от границы стран. С 9 октября Турция проводит в Сирии операцию «Источник мира», целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину, противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдским формированиям, которые Анкара считает боевиками. США объявили об отказе от участия в военных действиях и выводе своих войск. В поисках защиты курды обратились к Дамаску, напоминают «Известия».
22 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов. Решение двух лидеров приветствовал глава САР Башар Асад.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в соответствии с договоренностями президентов России и Турции в среду в 12:00 колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.
Подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции «Источник мира», чтобы «поддерживать правопорядок» и «обеспечить безопасность населения». Там же полиция будет следить за соблюдением вывода курдских отрядов самообороны за пределы 30-километровой зоны от границы стран. С 9 октября Турция проводит в Сирии операцию «Источник мира», целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину, противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдским формированиям, которые Анкара считает боевиками. США объявили об отказе от участия в военных действиях и выводе своих войск. В поисках защиты курды обратились к Дамаску, напоминают «Известия».