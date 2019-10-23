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сегодня, 14:31

Грузовик с 39 трупами найден в промышленном парке

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#мигранты

Полиция Британии начала расследование, есть подозреваемый.

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.

- Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток. Мы в процессе идентификации жертв, но я предполагаю, что это будет длительный процесс, - уточнила представитель полиции во время короткой пресс-конференции.

По подозрению в массовом убийстве задержан его 25-летний водитель, который, по некоторым данным, приехал из Болгарии в субботу. По сведениям полиции, он родом из Северной Ирландии, пишет «Интерфакс». Грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября через валлийский порт Холихед. Таким образом, можно предположить, что речь идет о нелегальных мигрантах, которые, возможно, задохнулись во время перевозки.
167
#мигранты

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