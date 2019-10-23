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5 минут назад

Африканским странам списали $20 млрд долга перед Россией

13
#долги
Африканским странам списали $20 млрд долга перед Россией

Путин заявил о суммарном списании.

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.

- Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов, - уточнил глава государства. Его слова вызвали аплодисменты от представителей стран Африки, участвующих в работе форума.

Аналогичную цифру Путин называл в 2017 году после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде, напоминает РБК. По словам Путина, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
13
#долги

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