Из-за смерти бродячей собаки возбудили уголовное дело

Полиция ищет виновника гибели жившей в дворе собаки Симы.

Отдел полиции по Липецкому району возбудил уголовное дело по факту смерти бродячей собаки. В ходе проверки было установлено, что кто-то жестоко и умышленно избил жившую во дворе дома собаку Симу.



В ходе проверки установлено, неизвестный, находясь в подъезде дома №35 по улице Салтыкова-Щедрина в селе Боринское умышленно нанес травмы собаке возрастом 6-7 месяцев. Полиция приступила к расследованию, сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.



Напомним, этим летом соцсети облетела жуткая история гибели в Боринском собаки Симы. По словам автора сообщения, в середине прошлой недели собаку, жившую во дворе многоэтажки, из окна третьего этажа выкинул мужчина. Потом он жестоко избил ее ногами на улице. Три дня Сима ползала под окнами на передних лапах: у нее из-за тяжелой травмы отказали задние лапы. Избитую дворняжку неравнодушные липчане привезли к ветеринарам. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми и собаку усыпили.



Когда полиция начала проверку, местные жители сразу указали на мужчину, который был недоволен тем, что во дворе прикармливают собак. За пару дней до того, как обнаружили жестоко избитую Симу, этот мужчина поругался с местными старушками и пригрозил им расправиться с дворняжками. Когда мужчина разговаривал с пенсионерками, Сима схватила его за штанину. Мужчина пинком отбросил собаку от себя. Этого житель села Боринское не отрицает.



Соседи мужчины говорят, что слышали, как в одной из квартир жалобно долго скулила собака. Но доказать, что звала на помощь именно Сима и именно из квартиры того мужчины, практически нереально. Единственным, кто мог дать показания против него — сосед мужчины, но он, чтобы не портить соседские отношения, отказывается что-то говорить.





