«Славный путь: от техникума до колледжа»

Липецкий металлургический колледж прошел большой путь от создания и становления коллектива до отвечающей современным требованиям многопрофильной профессиональной образовательной организации.

История колледжа неразрывно связана с деятельностью гиганта российской индустрии – ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Липецкий индустриальный техникум был основан в 1929 году в целях подготовки техников для решения кадровых проблем строящегося Новолипецкого металлургического комбината.

Липецкий металлургический колледж осуществляет подготовку свыше 1600 студентов технологического, естественнонаучного и социально-экономического профиля по 18 специальностям. Без прочных умений и знаний выпускникам невозможно адаптироваться к современному высокотехнологичному производству. Это сложная, но выполнимая задача: в колледже трудятся высококвалифицированные преподаватели.







Педагогический коллектив и студенты колледжа являются неоднократными победителями и призерами Всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства в сфере промышленных и информационных технологий. Студенты успешно занимают призовые места в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскилс Россия и Абилимпикс, в круглогодичной Областной спартакиаде среди учреждений СПО и творческих конкурсах различного уровня, по итогам которых студенческий коллектив колледжа получил звание Образцового.







Липецкий металлургический колледж стал победителем приоритетного национального проекта «Образование – 2009», в 2017 году Дипломом победителя премии Областного публичного конкурса по качеству администрации Липецкой области награждена Н.В.Золотарева, директор колледжа. Звание лауреата Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации» присвоено колледжу в 2018 году, а лауреата III Открытого публичного ежегодного Всероссийского смотра образовательных организаций – в 2019 году.

Колледж продолжает активно развиваться и сегодня: открыты специальности из списка 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда: 09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 18.02.12 Технология аналитического контроля качества химических соединений.

Липецкий металлургический колледж дал путевку в профессиональную жизнь более 26 тысячам квалифицированных кадров, которые являются успешными, востребованными и грамотными специалистами.

Подводя итоги 90-летней деятельности колледжа, можно с уверенностью сказать, что Липецкий металлургический колледж на протяжении всей своей истории с честью выполняет возложенные на него государством функции подготовки специалистов среднего звена для экономики и промышленности Липецкой области.



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