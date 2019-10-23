Общество

сегодня, 11:50

Липчане проверят свои знания о народах России

5 336
#этнографический диктант
Липчане проверят свои знания о народах России

А также их традициях и обычаях.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября. Она стартует в 11:00 во всех субъектах России и за рубежом. В Липецке, Ельце, Чаплыгине и Грязях диктант можно будет написать на 11 площадках, по большей части — в учреждениях образования. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста и образования. В прошлом году этнографический диктант написали более 600 человек.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта - 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября.
5 336
#этнографический диктант

Комментарии (5)

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Перри Мейсон

6 минут назад
Я смотрящий за сайтом Город 48. Всегда сдесь
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444

9 минут назад
Нет никакой россии один сброд преступников и их жертв
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да

29 минут назад
в россии есть только армяне грузины,чехи ,айзеры,таджики и малочисленные иваны
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????

42 минуты назад
Какой России? В России вроде только жили: великоросы, малоросы и белорусы!
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Я знаю один

56 минут назад
В одно из народов крайнего севера геолог или турист, очень уважаемый гость, такому гостю даже жену отдают на ночь.
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