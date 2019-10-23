Общество
сегодня, 11:50
Липчане проверят свои знания о народах России
А также их традициях и обычаях.
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября. Она стартует в 11:00 во всех субъектах России и за рубежом. В Липецке, Ельце, Чаплыгине и Грязях диктант можно будет написать на 11 площадках, по большей части — в учреждениях образования. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста и образования. В прошлом году этнографический диктант написали более 600 человек.
Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта - 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября.
Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта - 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября.
Перри Мейсон
444
да
????
Я знаю один