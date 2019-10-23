Происшествия

30 минут назад

Закладчик наркотиков пытался скрыться в Белгородской области, но там его нашли липецкие полицейские

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#наркотики
Закладчик наркотиков пытался скрыться в Белгородской области, но там его нашли липецкие полицейские

В Липецкой области заключен под стражу гражданин Украины, подозреваемый в сбыте наркотиков.


По версии следствия, 18 сентября житель Украины прибыл на территорию Российской Федерации для распространения наркотиков. На территории Чаплыгинского района он обустроил закладку и попытался скрыться в Белгородской области. Там его задержали и доставили в Липецк полицейские.

По ходатайству следствия суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.


2 218
#наркотики

Комментарии (2)

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Гость

1 минуту назад
Ну, вообще уже ничего нельзя!
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Прохожий

8 минут назад
По заданию Порошенко прибыл, все закладки скормить ему, это и будет приговор.
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