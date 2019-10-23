Закладчик наркотиков пытался скрыться в Белгородской области, но там его нашли липецкие полицейские

В Липецкой области заключен под стражу гражданин Украины, подозреваемый в сбыте наркотиков.

По версии следствия, 18 сентября житель Украины прибыл на территорию Российской Федерации для распространения наркотиков. На территории Чаплыгинского района он обустроил закладку и попытался скрыться в Белгородской области. Там его задержали и доставили в Липецк полицейские.



По ходатайству следствия суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



