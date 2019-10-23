Происшествия

43 минуты назад

Московский трамвай сошел с рельс на Московской улице

5 632
#трамвай #авария

Из-за аварии было остановлено движение.

Сегодня утром возле остановки «Швейная фирма» на Московской улице в Липецке с рельс сошел трамвай, переданный Москвы липецкому депо. Трамвай следовал в сторону кольца 9-го микрорайона.

- Сход трамвая произошел из-за состояния пути, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Из-за аварии пришлось остановить движение. Простой составил 35 минут. В аварии нет пострадавших. Будет проведена профилактика пути.



 Движение на участке восстановлено. 
5 632
#трамвай #авария

Комментарии (5)

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я

17 минут назад
Форма родительного падежа и множественного числа подразумевает то, что у существительного должно быть окончание "ов" или "ев" - это относительно слова "рельсы" - сошёл с рельсов
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пассажир

19 минут назад
что-то до московских трамваев пути были нормальными...
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48 й

22 минуты назад
Трамвайный парк города убитый полностью. Московский металлолом положение не спасает. Все идет к тому, чтобы совсем избавиться от трамваев. И вообще общественный транспорт Липецка - пародия на городской пассажирский транспорт! Только цены за проезд повышаются регулярно, а возят людей как ........
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Антонина

30 минут назад
Его сдать в металлолом надо,а не эксплуатировать.
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Петя

34 минуты назад
"переданный Москвы липецкому депо" - нашяльника мана, моя текст писать ношью, в подвале, после дневной смены мана - на калькуляторе, так шо не ругайся на мою мана, паужалиста мана ))
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