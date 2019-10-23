Московский трамвай сошел с рельс на Московской улице

Из-за аварии было остановлено движение.

Сегодня утром возле остановки «Швейная фирма» на Московской улице в Липецке с рельс сошел трамвай, переданный Москвы липецкому депо. Трамвай следовал в сторону кольца 9-го микрорайона.- Сход трамвая произошел из-за состояния пути, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Из-за аварии пришлось остановить движение. Простой составил 35 минут. В аварии нет пострадавших. Будет проведена профилактика пути.Движение на участке восстановлено.