Долговая нагрузка липчан выросла на 1,11%

И это меньше, чем в среднем по стране.

За последние полгода долговая нагрузка заёмщиков в России выросла на 1,64% и на начало октября составила составил 24,63% от месячного дохода. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй, их данные основаны на информации от 4 000 российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы.



Вместе с этим выросла и кредитная нагрузка в Липецкой области. Рост долговой нагрузки составил меньше, чем по России — 1,11%. Наш регион попал в список регионов с наименьшей динамикой долговой нагрузки. Липчане должны, по данным НБКИ, по 25,11% от своего дохода.



За последние полгода среднее значение долговой нагрузки выросло абсолютно во всех регионах РФ, уточняет НБКИ. Наибольшая закредитованность населения фиксируется в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях, а также в Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%). Наименьшая закредитованность отмечена у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,21%), а также Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.