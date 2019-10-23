Чиновники решили обанкротить завод из-за долгов в «Елецком»

«Стройдеталь» не торопится исполнять судебные решения.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подало в региональный арбитражный суд иск с требованием о банкротстве завода «Стройдеталь». Причиной для обращения в суд стало то, что владельцы завода не оплачивают долги по аренде. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда, завод задолжал по договору аренды 1,7 млн рублей, а также должен 385 000 рублей пени по платежам.



- Арбитражный суд ранее вынес решения взыскать долги по аренде земельных участков, но как указывает управление в исковом заявление, «Стройдеталь» не оплатил их. Поэтому они обратились в суд с заявлением о банкротстве, - пояснили в суде. - Пока суд не принял исковое заявление к производству. В соответствии с процессуальным законодательством вопрос о принятии искового заявления к производству решается судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.



Претензии управления имущественных отношений касаются участков в микрорайоне «Елецкий» и на улице Алмазная. В мае 2012 года чиновники заключили договор аренды земли для строительства высотки с «Липецкой ипотечной корпорацией». «ЛИК», в свою очередь, передал участок «Стройдетели». Но завод оплачивать аренду не стал. Договор был расторгнут, а долг остался. Аналогичная ситуация и с участком на Алмазной: предприятие не оплачивало аренду земли. Все долги были признаны решениями судов, выдавались исполнительные листы, но и с этими документами чиновники не смогли добиться внесения платежей и погашения пени. Если суд в ходе рассмотрения иска о банкротстве признает финансовую несостоятельность «Стройдетали», то имущество завода будет распродано с торгов. Известно, что заводу принадлежит склад в 12 000 квадратных метров на улице Алмазной.



Завод «Стройдеталь» в Липецкой области пытаются обанкротить уже третий раз. Ранее, в 2015 и 2016 годах, партнерам завода не удалось добиться признания предприятия банкротом. Завод «Стройдеталь» был зарегистрирован в 2009 году. Уставной капитал компании по производству изделий из бетона для использования в строительстве составляет 10 000 рублей.

