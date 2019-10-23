Общество

сегодня, 10:17

Чиновники решили обанкротить завод из-за долгов в «Елецком»

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#банкротство #аренда
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Чиновники решили обанкротить завод из-за долгов в «Елецком»

«Стройдеталь» не торопится исполнять судебные решения.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подало в региональный арбитражный суд иск с требованием о банкротстве завода «Стройдеталь». Причиной для обращения в суд стало то, что владельцы завода не оплачивают долги по аренде. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда, завод задолжал по договору аренды 1,7 млн рублей, а также должен 385 000 рублей пени по платежам.

- Арбитражный суд ранее вынес решения взыскать долги по аренде земельных участков, но как указывает управление в исковом заявление, «Стройдеталь» не оплатил их. Поэтому они обратились в суд с заявлением о банкротстве, - пояснили в суде. - Пока суд не принял исковое заявление к производству. В соответствии с процессуальным законодательством вопрос о принятии искового заявления к производству решается судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.

Претензии управления имущественных отношений касаются участков в микрорайоне «Елецкий» и на улице Алмазная. В мае 2012 года чиновники заключили договор аренды земли для строительства высотки с «Липецкой ипотечной корпорацией». «ЛИК», в свою очередь, передал участок «Стройдетели». Но завод оплачивать аренду не стал. Договор был расторгнут, а долг остался. Аналогичная ситуация и с участком на Алмазной: предприятие не оплачивало аренду земли. Все долги были признаны решениями судов, выдавались исполнительные листы, но и с этими документами чиновники не смогли добиться внесения платежей и погашения пени. Если суд в ходе рассмотрения иска о банкротстве признает финансовую несостоятельность «Стройдетали», то имущество завода будет распродано с торгов. Известно, что заводу принадлежит склад в 12 000 квадратных метров на улице Алмазной.

Завод «Стройдеталь» в Липецкой области пытаются обанкротить уже третий раз. Ранее, в 2015 и 2016 годах, партнерам завода не удалось добиться признания предприятия банкротом. Завод «Стройдеталь» был зарегистрирован в 2009 году. Уставной капитал компании по производству изделий из бетона для использования в строительстве составляет 10 000 рублей.
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#банкротство #аренда
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Комментарии (5)

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Правда

4 минуты назад
Давай те все обанкротим и пойдем по миру.
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Артамонов всех

12 минут назад
Обанкротит
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матвей

50 минут назад
давно пора Закира убрать из этого бизнеса.
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Да

51 минуту назад
Сельдерей не растет на Елецком., место проклятое
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Сельдерей не растет на Елецком.

сегодня, 10:30
Капец,опять Елецкий,с этим районом явно что не то.
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