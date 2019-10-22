«Ночь искусств» в Липецкой области: уникальные выставки, концерты, интерактивы, экскурсии

3 ноября пройдёт ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств". Это уже 7-я акция: в её рамках музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проводят тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актёрами.

2 ноября акция состоится в Липецком областном краеведческом музее. Липчане смогут бесплатно посетить выставку из музея-заповедника Куликово поле "Если Бог за нас, то кто против нас?", сообщили GOROD48 в управлении культуры Липецкой области. Время работы выставки - с 18.00 до 20.00.



В Липецкой областной универсальной библиотеке "Ночь искусств" начнётся в 18 часов (3 ноября). В большом зале состоится концерт, а в 19 часов - лекция искусствоведа Андрея Ломоносова. В малом зале в это время выступят артисты Липецкого театра кукол. Также запланированы мастер-классы, настольные игры, ярмарка творческих поделок, выставка пластинок. Липецкая детская библиотека предлагает в "Ночь искусств" (3 ноября) окунуться в культуру Китая: для липчан она подготовила интерактивную программу "Китай — волшебная страна". Будут организованы тематические площадки, костюмированное представление о китайском цирке, чайная церемония, мастер-классы, книжные выставки, виртуальные путешествия по Китаю.



А в Липецкой областной юношеской библиотеке "Ночь искусств" стартует ещё в дневное время: в 13.00 там начнутся мастер-классы по вязанию. В 14.00 - викторина "Путешествие в мир театра", в 15.00 - встреча с писателем Татьяной Щегловой и презентация её новой книги "Дорога к храму". Затем состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России, члена Международной организации изобразительных искусств Натальи Быковой "Остановленные мгновенья".



Липецкий академический театр драмы тоже начнёт акцию чуть раньше, чем стемнеет: в 10.00 в фойе учреждения пройдёт презентация детской библиотеки "Книгам о театре", а в 11:00 - показ сказки "Али-Баба и разбойники". В 15.00 состоится открытое прослушивание финалистов конкурса "Народный театр". В 18-00 - спектакль "Правда хорошо, а счастье лучше".



Впервые к "Ночи искусств" присоединится Музей-усадьба им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского: учреждение подготовило интерактивную программу "ЗнакЪ бесконечности". Живая музыка, выступления вокалистов, выставка картин современных липецких художников ждут гостей усадьбы в "Ночь искусств", которая пройдёт 2 ноября.



Программа акции в Художественном музее им. В.С.Сорокина:

16.30 - 17.40. Музыкально-поэтическая программа с участием преподавателей и студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова "На подмостках музыкального театра".

18.00 - 19.00 "Жил был дом". Неизвестные страницы истории Дома аптекаря Вяжлинского.

19.00 - 20.00. Экскурсия по действующей экспозиции.



Программа акции в Липецком областном художественном музее:

17.00 – 18.00. "Все начинается с детства":

• концерт детского ансамбля "Соловушка" (ДШИ №1)"В песне русская душа";

• презентация детского музейного АРТ-клуба "Про - искусство".

18.00 – 19.30. "Музейный практикум":

• творческая встреча с членом Союза художников СССР, художником – графиком Анатолием Ждановым "Графика – дело жизни";

• мастер-класс члена Союза художников России, художника-графика Марины Полухиной "Какой бывает печатная графика".

19.30 – 21.00. "Вечная история":

• выступление студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова "Музыка вне времени";

• экскурсия по экспозициям "Библейский театр Мартина Энгельбрехта" и

"АРТгуберния".



Программа акции в Картинной галерее им. Н.А. Сысоева:

14.00 – 14.30. Открытие выставки скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания Липецкого областного художественного музея "Весь мир - театр".

14.40 – 15.40. Выступление Лев-Толстовской народной агитбригады "Поиск" под руководством Ю.И. Колесникова "Мадам Шерер приглашает…".

16.00 – 17.00. Экскурсии по действующим экспозициям.