сегодня, 17:05
Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — незначительные осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман.
Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.
День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.
арсен
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