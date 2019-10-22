Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — незначительные осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман.



Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.



День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.



