Погода в Липецке

сегодня, 17:05

Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло

10 678
#жара
Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — незначительные осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман.

Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.

День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.

10 678
#жара

Комментарии (10)

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арсен

6 минут назад
Ноябрь громко хлопнет дверью стартует совершенно Зимней погодой до декады будет холодно настоящее предзимье и зима но быстр выдохнется в середине месяца температура будет на 3-5 градусов выше нормы да и средняя за месяц выведит ноябрь 2019 в Список теплых ноябрей
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123

25 минут назад
Зима снег с установлением покрова уже на след неделе с отдельные дни даже днем не выше нуля градусов ночью минус.
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139.Am2pm

38 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Mikl

51 минуту назад
Не верю синоптикам,уже послезавтра ударит мороз по коже
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Гость

сегодня, 17:25
Перри Мейсон, за парашей ты смотрящий! Ха-ха-ха...
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Путин

сегодня, 17:13
Завтра, зарплат и цен...
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Эрл Гарднер

сегодня, 17:12
Перри Мейсон, никто не сомневается.)
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Завтра

сегодня, 17:11
Ожидается беспрецендентный рост зарплат ,Всё ,как обещал Путин !.
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Гость

сегодня, 17:10
Это химические, искусственные дожди - они влияют буквально на все и всех! Сначала расспыляют аэрозоли над всей планетой, потом идут осадки. Настоящих, природных облаков уже давно нет.
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Перри Мейсон

сегодня, 17:09
Я смотрящий за сайтом Город 48. Всегда на связи
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