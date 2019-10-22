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сегодня, 10:49
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Число таких семей растет
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели). Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает Коммерсант.
Доля граждан из этой категории увеличилась до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,2 процентных пункта. Рост произошел на фоне снижения доли семей, которым хватает денег только на еду (с 15,2% до 14,1%) и домохозяйств, которым не хватает даже на нее (с 0,8% до 0,7%), свидетельствуют данные Росстата.
Увеличилась на 0,1 процентного пункта и доля семей, которые могут позволить себе купить все, что считают нужным,— с 2,6% в первом квартале до 2,7% во втором. О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во втором квартале, а в предшествующем — 31,7%.
Ранее Росстат сообщил об увеличении среднедушевых доходов населения в третьем квартале 2019 года до 35,1 тыс. руб.
Доля граждан из этой категории увеличилась до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,2 процентных пункта. Рост произошел на фоне снижения доли семей, которым хватает денег только на еду (с 15,2% до 14,1%) и домохозяйств, которым не хватает даже на нее (с 0,8% до 0,7%), свидетельствуют данные Росстата.
Увеличилась на 0,1 процентного пункта и доля семей, которые могут позволить себе купить все, что считают нужным,— с 2,6% в первом квартале до 2,7% во втором. О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во втором квартале, а в предшествующем — 31,7%.
Ранее Росстат сообщил об увеличении среднедушевых доходов населения в третьем квартале 2019 года до 35,1 тыс. руб.