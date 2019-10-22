Проект НЛМК стал призером на HR AWARD 2019

НЛМК занял второе место в номинации «Система управление талантами» премии в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2019».





Премия учреждена в 2011 году и вручается лучшим HR-руководителям, авторам HR-проектов, организациям, которые вносят заметный вклад в развитие кадровой службы в России и СНГ. В жюри конкурса входят руководители кадровых служб крупных российских и международных компаний.



Проект-победитель «Бесшовные технологии сотрудничества» рассказывает о системе управления талантами НЛМК, которая нацелена на привлечение в компанию талантливой молодежи. Она мотивирует школьников на осознанный выбор будущей профессии и дает им возможность проявить себя в техническом творчестве или в исследовательской деятельности. Это помогает им впоследствии получить профильное образование в базовом учебном заведении и построить успешную карьеру в компании.



По профориентационным программам НЛМК взаимодействует со школами, центрами технического творчества, поддержки одаренных детей и дополнительного образования, детским технопарком и другими учреждениями. Для школьников организуются экскурсии на производство, профориентационные тренинги, дополнительные занятия по дисциплинам естественно-математического цикла.



До 70% выпускников корпоративных профориентационных программ после окончания школы поступают в базовые учебные заведения НЛМК, которые обучают студентов под потребности компании. На это нацелены программы дополнительного профессионального/дуального обучения студентов. На предприятии организована оплачиваемая производственная практика студентов, практикуется досрочное трудоустройство лучших выпускников. Компания помогает центрам дополнительного образования и базовым учебным заведениям в закупках лабораторного оборудования, финансирует участие детей в конкурсах и технических чемпионатах.



В результате тесного сотрудничества со школами и базовыми учебными заведениями выросло число квалифицированных выпускников, которые трудоустроились на НЛМК. Сократилось время их адаптации на производстве.



Награду представителям НЛМК вручили в Москве на торжественной церемонии в рамках XX Саммита HR-директоров России и СНГ.

