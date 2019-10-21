15 минут назад
Бабье лето продолжается: в Липецкой области до +18
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 14 до 16 градусов тепла.
22 октября стал самым теплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 7 градусов мороза.