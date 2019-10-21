Во вторник без воды останутся многие улицы Липецка

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

22 октября с 10:00 до 20:00 по ул. Индустриальная, ул. 2-ая Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Садовая, ул. Смоленская, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Буденного, ул. Речная, ул. Сырская, ул. Пролетарская;



с 09:00 до 21:00 по ул. Писарева, 31, 31а, 37, 35а, 35, 12, 12а, 12б, 10, 8, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 1/1, 3а ул. Ярославская, 13; 19; ул. Светлова, 29; 31; 31а; 29а; 26; 24; ул. Центральная, 21(Д/с №12), 21ст.1, 10, 10а, 16, 8, 9, 11, 14, 14а, 43, 15, 17, 18, 19, 12, 6, 7, 20 ,180, вл.2 ВНСП ул. Ярославская; ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный, ЦТП ПАО Квадра;



Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артемова, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Ладыгина, ул. Зорге, ул. Молодежная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Лесная-1, ул. Фабричная.



