Общество

сегодня, 13:52

Во вторник без воды останутся многие улицы Липецка

4 1588
#отключение
2
Во вторник без воды останутся многие улицы Липецка

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

22 октября с 10:00 до 20:00 по ул. Индустриальная, ул. 2-ая Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Садовая, ул. Смоленская, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Буденного, ул. Речная, ул. Сырская, ул. Пролетарская;

 с 09:00 до 21:00 по ул. Писарева, 31, 31а, 37, 35а, 35, 12, 12а, 12б, 10, 8, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 1/1, 3а ул. Ярославская, 13; 19; ул. Светлова, 29; 31; 31а; 29а; 26; 24; ул. Центральная, 21(Д/с №12), 21ст.1, 10, 10а, 16, 8, 9, 11, 14, 14а, 43, 15, 17, 18, 19, 12, 6, 7, 20 ,180, вл.2 ВНСП ул. Ярославская; ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный, ЦТП ПАО Квадра;

Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артемова, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Ладыгина, ул. Зорге, ул. Молодежная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Лесная-1, ул. Фабричная.

4 1588
#отключение
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

12 минут назад
Отопление тогда тоже отключите! Не замёрзнут! На улице тепло, лето всё ещё продолжается!
ответить

АРТАМОНОВ

20 минут назад
без воды, без света, без врачей, без пенсий ... надо вам, дуракам, еще воздух перекрыть!
ответить

Серж

26 минут назад
??? Придурок это на дачном.
ответить

???

30 минут назад
С каких пор Артемова стала частным сектором, теперь дома 19 этажей и 15 этажей стали именовать как частным сектором?
ответить

Еще в рубрике

Идея со строительством метро или линий скоростного трамвая оказались мыльным пузырем

5 минут назад

Общество
Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым

20 минут назад

Общество
Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не планируют

24 минуты назад

Общество
На нескольких липецких улицах отключат электричество
#отключение света
2
На нескольких липецких улицах отключат электричество

сегодня, 13:54

Общество
Липецкие дубы высажены на Куликовом поле
#Куликово поле #посадка леса
1
Липецкие дубы высажены на Куликовом поле

сегодня, 13:15

Общество
Чекушка водки обошлась в 140`000 рублей
#спиртное #продажа
7
Чекушка водки обошлась в 140`000 рублей

сегодня, 12:19

Общество