Липецкие дубы высажены на Куликовом поле

6 тысяч саженцев дуба выделило Управление лесного хозяйства Липецкой области для высаживания на поле русской славы

6 тысяч двухлетних дубков высадили участники акции на территории исторического леса - у балки «Рыбий Верх».



Акции «Зеленая Дубрава» призвана увековечить память о ратниках Дмитрия Донского и всех русских воинах, сражавшихся за Отечество. 19 октября в ней приняли участие как профессионалы лесного дела, так и простые граждане, приехавшие на Куликово поле, чтобы высадить дерево в честь своих близких. Это специалисты Министерств природных ресурсов и экологии России и Тульской области, Федерального агентства лесного хозяйства, Департаментов лесного хозяйства Центрального федерального округа и Тульской области, ФБУ «Рослесозащита» и его филиалов из Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Владимирской областей, Управления лесного хозяйства Липецкой области, Богородицкого лесничества.



Акция «Зеленая Дубрава» проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище «Зеленая Дубрава», где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». За несколько лет общими усилиями территория Зеленой Дубравы была восстановлена. Первые посаженные дубки, клены, ясени, липы – традиционные для северной лесостепи деревья – уже выше человеческого роста.



Место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке «Рыбий Верх». Эти два естественных природных барьера были покрыты густым лесом в XIV веке. Они определили местоположение левого и правого флангов русского войска. И за спиной у полков Дмитрия Донского оставались Дон и Непрявда. Таким образом, для наступления у Мамая был лишь узкий водораздельный степной коридор, не дававший возможность ордынцам развернуться и применять излюбленные фланговые охваты. Именно здесь, рядом с набирающими силу деревцами, посаженными в прошлые годы, были нарезаны борозды для новых посадок.



Тождественное открытие акции «Зеленая Дубрава» состоялось в селе Монастырщино. Для участников играл оркестр Росгвардии. Все прибывшие получили памятные значки и заполнили специальные карточки, в которых указали имена тех, в честь кого будут сажать деревья на Куликовом поле. Вслед за приветствиями и выступлениями почетных гостей, колонна машин отправилась на поле сражения.



Посадочный материал – двухлетние саженцы дуба черешчатого - в этом году привезли на Куликово поле сотрудники Управления лесного хозяйства Липецкой области. Перед посадкой их освятил настоятель монастырщинского храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Владимир. Взрослым и детям потребовалось около полутора часов, чтобы дать жизнь новой дубраве Куликова поля, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

