Чекушка водки обошлась в 140`000 рублей

Магазину не удалось оспорить штраф за продажу спиртного до 9 утра.

Администрация магазины «Продукты», работающего в селе Березнеговатка Добровского района, не смогла оспорить в арбитражном суде штраф в 140 000 рублей. Предприятие торговли оштрафовали за продажу спиртного в неположенное время.



Как указано в материалах суда, сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики через сайт Росалкогольрегулирования выяснили, что в магазине Березнеговатки ранее положенного времени продали водку. Чекушку спиртного стоимость 148 рублей продали в 08:56 21 апреля. По данному факту в отношении магазина составили протокол по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ за нарушение правил реализации спиртного. На владельцев магазина наложили штраф в 140 000 рублей.



Суд решил, что розничная продажа обществом алкогольной продукции на территории Липецкой области в 8 часов 56 минут является нарушением требований ст.3 Закона Липецкой области от 29.12.2012 №118-ОЗ и влечет административную ответственность, установленную ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Постановление оставлено в силе.