Общество

сегодня, 12:19

Чекушка водки обошлась в 140`000 рублей

7 679
#спиртное #продажа
1
Чекушка водки обошлась в 140`000 рублей

Магазину не удалось оспорить штраф за продажу спиртного до 9 утра.

Администрация магазины «Продукты», работающего в селе Березнеговатка Добровского района, не смогла оспорить в арбитражном суде штраф в 140 000 рублей. Предприятие торговли оштрафовали за продажу спиртного в неположенное время.

Как указано в материалах суда, сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики через сайт Росалкогольрегулирования выяснили, что в магазине Березнеговатки ранее положенного времени продали водку. Чекушку спиртного стоимость 148 рублей продали в 08:56 21 апреля. По данному факту в отношении магазина составили протокол по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ за нарушение правил реализации спиртного. На владельцев магазина наложили штраф в 140 000 рублей.

Суд решил, что розничная продажа обществом алкогольной продукции на территории Липецкой области в 8 часов 56 минут является нарушением требований ст.3 Закона Липецкой области от 29.12.2012 №118-ОЗ и влечет административную ответственность, установленную ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Постановление оставлено в силе.
7 679
#спиртное #продажа
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Врач

30 минут назад
Золотая чекушка, её в музей надо
ответить

Сказочный Д.

30 минут назад
Заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет.
ответить

1111

36 минут назад
да и еще...в Москве до 23.00 продается....да даже в Воронеже тоже...но мы впереди плаенты всей....
ответить

1111

37 минут назад
интересно сколько Горбачёвых здесь....кому напи*якаца он и так выпъет, а вот день рождения, иили сослуживцы, что ведро сразу покупать?
ответить

Конченный Алкаш

47 минут назад
Не штрафовать надо, а закрывать вообще!
ответить

Как коньяк наполеон

сегодня, 12:31
30 лет выдержки)))
ответить

Расстрелять!

сегодня, 12:29
Какая дурь...в 08:56...
ответить

Еще в рубрике

Липецкие дубы высажены на Куликовом поле
#Куликово поле #посадка леса
1
Липецкие дубы высажены на Куликовом поле

22 минуты назад

Общество
Создателю легендарной студии «Алые Паруса» требуется помощь
#Владимир Болдырев #благотворительность #"Алые Паруса"
3
Создателю легендарной студии «Алые Паруса» требуется помощь

сегодня, 10:35

Общество
В липецких дворах гниют иномарки
#автохлам
27
В липецких дворах гниют иномарки

сегодня, 09:43

Общество
В Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль
#угон
5
В Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль

сегодня, 08:45

Общество
Дорожная техника отрезала Задонск от Хлевного
#трасса #ремонт
14
Дорожная техника отрезала Задонск от Хлевного

19.10.2019 16:03

Общество
Поселок Дачный остался без воды
#отключение воды
16
Поселок Дачный остался без воды

19.10.2019 13:46

Общество